Wall St débute la semaine sur une note morose ; Tesla grimpe

* Adobe chute alors que les régulateurs de l'UE enquêtent sur l'accord Figma

* Dice Therapeutics bondit sur l'accord avec Eli Lilly

Dice Therapeutics bondit suite à l'accord avec Eli Lilly * Nike chute suite à des inquiétudes sur les stocks

* Les indices sont en baisse : Dow 0,83%, S&P 0,63%, Nasdaq 0,49%.

20 juin (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, les investisseurs se méfiant des gros paris avant l'intervention du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès américain, tandis que Tesla a grimpé après que Rivian a accepté d'adopter sa norme de recharge.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait présenter son rapport semestriel sur la politique monétaire devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants mercredi et devant la commission bancaire du Sénat jeudi.

"Les investisseurs font une pause et attendent de voir s'il (Powell) poursuit ses commentaires hawkish comme il l'a fait lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

À l'exception de la consommation discrétionnaire, tous les autres sous-secteurs du S&P étaient dans le rouge, avec des secteurs sensibles aux taux comme l'immobilier et les services financiers en baisse de 1,3 % et 0,8 % respectivement.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé vendredi à leurs plus hauts niveaux hebdomadaires depuis plus d'un an. Toutefois, les indices ont commencé la semaine sur un pied d'alerte, les récentes remarques des responsables de la Fed sur la nécessité d'un resserrement de la politique monétaire continuant de perturber les investisseurs.

La construction de maisons individuelles aux États-Unis a augmenté en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et les permis délivrés pour de futures constructions ont également grimpé, ajoutant à l'angoisse d'un resserrement monétaire.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, il y a 73 % de chances que la Fed augmente ses principaux taux de référence de 25 points de base en juillet.

Contrairement à la tendance, Tesla Inc a augmenté de 2,2 % après que Reuters a rapporté que Rivian Automotive a accepté d'adopter la norme de charge de Tesla, ce qui donne de l'élan à la tentative du géant des véhicules électriques d'établir la norme de l'industrie.

À 12:19 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 285,22 points, ou 0,83%, à 34 013,90, le S&P 500 était en baisse de 27,98 points, ou 0,63%, à 4 381,61, et le Nasdaq Composite était en baisse de 66,55 points, ou 0,49%, à 13 623,02.

L'énergie et les matériaux ont été parmi les secteurs les plus touchés par la faiblesse des prix des matières premières après que la Chine ait réduit moins que prévu ses taux de prêt de référence.

Parmi les autres mouvements, PayPal Holdings a augmenté de 2,6 % après que KKR & Co ait accepté d'acheter jusqu'à 40 milliards d'euros (43,71 milliards de dollars) de prêts "achetez maintenant, payez plus tard" de la société de paiement en Europe.

Nike a reculé de 3,3 % après que Morgan Stanley a signalé un risque de pression sur les marges en raison d'une surabondance de stocks.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Group ont reculé de 5 % après que la société a annoncé que Daniel Zhang quitterait ses fonctions de PDG et de président du conseil d'administration pour se concentrer sur la division "cloud" de la société.

Adobe Inc a chuté de 2,7 % à la suite d'un rapport selon lequel les régulateurs antitrust européens se préparent à enquêter sur l'accord de la société pour l'achat de la plateforme de conception basée sur le cloud Figma.

Dice Therapeutics Inc a bondi de 37,2 % après qu'Eli Lilly and Co a déclaré qu'il achèterait le fabricant de médicaments dans le cadre d'un accord entièrement en espèces pour environ 2,4 milliards de dollars.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 2,48 contre 1 sur le NYSE et de 1,83 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 11 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas. (Reportage de Shristi Achar A, Shubham Batra et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Vinay Dwivedi, Shounak Dasgupta et Maju Samuel)