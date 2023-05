Wall St gagne grâce à Tesla et aux banques régionales ; optimisme sur les négociations sur la dette

(Mise à jour des prix tout au long de la journée ; ajout de commentaires d'analystes, détails sur les négociations sur le plafond de la dette)

17 mai (Reuters) - Les indices boursiers américains ont progressé mercredi, tirés par Tesla et après que Western Alliance a entraîné un rebond des banques régionales dans un contexte d'optimisme quant à une éventuelle sortie de l'impasse à Washington sur la limite de la dette nationale.

Les principaux indices de Wall street ont grimpé à leurs plus hauts niveaux en début d'après-midi, les actions de Tesla Inc ayant étendu leurs gains pour augmenter de 3,9% après son assemblée générale annuelle des actionnaires mardi.

Le grand patron Elon Musk a minimisé les rumeurs de marché selon lesquelles il pourrait quitter son poste de PDG de Tesla, a évoqué deux nouveaux modèles grand public que l'entreprise est en train de développer et a réaffirmé que les livraisons de son pick-up Cybertruck, retardé depuis longtemps, commenceraient cette année.

Les banques régionales américaines ont progressé, tirées par une hausse de 14,0 % de Western Alliance Bancorp, la croissance des dépôts du créancier ayant dépassé 2 milliards de dollars et le courtier Bank of America Global Research ayant repris la couverture de la banque avec une note "achat".

L'indice KBW des banques régionales a bondi de 5,4 % après avoir perdu 1,8 % lors de la séance précédente, tandis que les banques du S&P 500 ont progressé de 3,4 %.

Toutefois, les échanges au cours des dernières séances ont été limités, les investisseurs attendant des éclaircissements sur la résolution du débat sur le plafond de la dette, les données économiques et la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy ont déclaré qu'ils poursuivraient les négociations en vue de relever le plafond de la dette nationale de 31 400 milliards de dollars et d'éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

"Si vous regardez le S&P 500, il est resté dans une fourchette de 10 points pendant six semaines consécutives, personne ne veut être assez confiant pour se lancer dans une hausse ou une baisse importante avant cet accord", a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés pour Charles Schwab à Austin, au Texas.

"C'est une sorte de période d'attente latérale. La plupart des données économiques que nous avons reçues cette semaine ont été assez proches de ce qui était attendu, et donc rien n'a vraiment fait bouger les marchés."

À 12:08 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 207,24 points, ou 0,63%, à 33 219,38, le S&P 500 était en hausse de 23,11 points, ou 0,56%, à 4 133,01, et le Nasdaq Composite était en hausse de 65,59 points, ou 0,53%, à 12 408,64.

Les détaillants Target Corp et TJX Companies Inc ont prévu des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre en cours, bien qu'ils aient dépassé les estimations pour le premier trimestre.

Les actions de Target ont augmenté de 2,2 %, tandis que la société mère T.J. Maxx a baissé de 0,5 % dans un marché agité.

"Le consommateur américain est un joker. Ils ne se sont pas complètement retirés de l'économie, ce qui est encourageant pour les économistes optimistes", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez GLOBALT Investments.

L'indice S&P 500 du commerce de détail a augmenté de 1,3 %.

Home Depot et les ventes au détail américaines du mois d'avril qui n'ont pas répondu aux attentes ont mis en évidence l'impact de la hausse des prix et des taux d'intérêt sur les consommateurs.

Les actions de Walmart ont légèrement baissé de 0,5 % avant la publication des résultats jeudi.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,24 contre 1 sur le NYSE et de 1,77 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 14 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 99 nouveaux plus bas. (Reportage de Shreyashi Sanyal, Shristi Achar A et Khushi Singh à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)