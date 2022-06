Wall St termine en baisse avec de solides données sur l'emploi qui maintiennent la pression sur les hausses de taux.

Les trois principaux indices boursiers de Wall Bourse ont terminé en baisse vendredi, après qu'un solide rapport sur l'emploi ait alimenté les espoirs d'une pause dans le resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale, nécessaire pour refroidir une inflation élevée depuis des décennies.

Le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, a mené les baisses, chutant de 2,5 %, les actions d'Apple Inc et de Tesla Inc, poids lourds du marché, étant les plus importantes.

Plus tôt, le rapport très surveillé du département du travail a montré que les effectifs non agricoles ont augmenté de 390 000 emplois le mois dernier et que les salaires ont augmenté, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6 % - tous les signes d'un marché du travail tendu.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la masse salariale non agricole augmenterait de 325 000 emplois.

Si le rapport sur l'emploi était rassurant pour l'état actuel de l'économie, les investisseurs se sont surtout concentrés sur son influence potentielle sur la politique des banques centrales.

"Le marché essaie de canaliser sa réponse à travers ce que la Fed peut ou ne peut pas faire", a déclaré Nela Richardson, économiste en chef chez ADP, qui s'attend à ce que le marché continue à osciller en raison de l'incertitude autour des taux d'intérêt et de l'inflation.

Shawn Snyder, responsable de la stratégie d'investissement chez Citi Personal Wealth Management, a vu le solide rapport comme une épée à double tranchant.

"Il nous dit que l'économie est en assez bonne forme, ce qui est une bonne nouvelle, mais lorsqu'on le considère dans le contexte de ce que cela signifie pour la Réserve fédérale et le resserrement de la politique monétaire, cela les rend probablement plus confiants qu'ils peuvent continuer à resserrer", a-t-il dit. "Cela est un peu négatif pour les investisseurs car ils espèrent que la Fed fera une pause plus tard cette année."

Les marchés monétaires tablent pleinement sur des hausses de taux de 50 points de base par la Fed en juin et juillet.

Alors que l'augmentation plus lente que prévu des gains horaires dans le rapport de mai semblait être une bonne nouvelle pour l'inflation, Snyder a cité la hausse des prix du pétrole comme un facteur compensatoire.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 348,58 points, soit 1,05 %, pour atteindre 32 899,7, le S&P 500 a perdu 68,28 points, soit 1,63 %, pour atteindre 4 108,54 et le Nasdaq Composite a perdu 304,16 points, soit 2,47 %, pour atteindre 12 012,73.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P, les biens de consommation discrétionnaire ont été les plus faibles avec une baisse de 2,9 %, suivis par la technologie avec une baisse de 2,5 %. L'indice de l'énergie, en hausse de 1,4 %, a été le seul gagnant du peloton, les prix du pétrole ayant augmenté. [O/R]

Pour la semaine, le S&P 500 a chuté de 1,2 %, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,98 % et le Dow a perdu 0,94 %, après que ces trois indices aient fortement progressé la semaine précédente.

La volatilité s'est emparée de la Bourse ces dernières semaines, les investisseurs se demandant si les marchés avaient touché le fond, sur fond de commentaires bellicistes des responsables de la Fed et de données suggérant que l'inflation pourrait avoir atteint un pic.

"Pour l'instant, l'économie semble correcte. Et le marché du travail, en tant que signal de l'économie réelle sur la Bourse, semble incroyablement solide", a déclaré Mme Richardson d'ADP, ajoutant qu'elle considère l'inflation comme "une menace pour ces perspectives", même si elle a peut-être atteint un sommet.

"Le pic est moins pertinent que le pouvoir durable de l'inflation et des taux élevés", a-t-elle déclaré. "C'est pourquoi les salaires dans ce rapport étaient si importants. Bien que la croissance des salaires puisse ne pas faire grimper l'inflation au-delà du pic, elle pourrait jouer un rôle important dans le maintien de l'inflation autour de ces niveaux plus élevés beaucoup plus longtemps que quiconque le souhaite ou l'anticipe."

Le fabricant d'IPhone Apple a terminé en baisse de 3,9 % après des perspectives de courtage baissières et un rapport selon lequel les pays de l'UE et les législateurs se mettraient d'accord la semaine prochaine sur un port de charge commun pour les appareils mobiles et les casques - une proposition qu'Apple a critiquée.

L'action Tesla a chuté de 9,2 % après que le PDG Elon Musk, dans un courriel aux cadres vu par Reuters, a déclaré qu'il avait un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie et qu'il devait supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques.

Pendant ce temps, après la fermeture des marchés, le FTSE Russell devait révéler une première liste de membres de l'indice dans le cadre de sa reconstitution annuelle visant à refléter les changements dans le marché plus large.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse au NYSE dans un rapport de 2,68 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 1,79 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a affiché 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux sommets et 88 nouveaux bas.

Sur les bourses américaines, 9,42 milliards d'actions ont changé de mains vendredi, contre une moyenne de 12,89 milliards pour les 20 dernières sessions.