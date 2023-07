(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Tesla s'envole grâce à des livraisons de véhicules optimistes au deuxième trimestre.

* Les actions bancaires en hausse après l'augmentation des dividendes

* La courbe des taux d'intérêt américains à 2 ans et à 10 ans connaît sa plus forte inversion depuis 1981.

* Les marchés boursiers ferment à 13 heures avant les vacances du 4 juillet.

(Mise à jour avec la clôture du marché américain)

3 juillet (Reuters) - Le S&P 500 a terminé sans grand changement lors d'une séance écourtée par les vacances lundi, entamant le second semestre de l'année sur une note modérée, les gains des actions Tesla et des banques ayant été contrebalancés par la faiblesse du secteur de la santé.

Les actions de Tesla ont bondi lorsque le fabricant de véhicules électriques a déclaré avoir livré un nombre record de véhicules au cours du deuxième trimestre.

Les actions des grandes banques, telles que Wells Fargo et Goldman Sachs, ont progressé après avoir augmenté leurs dividendes et passé avec succès le bilan de santé annuel de la Réserve fédérale.

"Vous avez beaucoup de gens qui ne sont tout simplement pas sur le marché aujourd'hui", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Personne ne fait vraiment de gros paris sur l'un ou l'autre côté du marché en ce moment.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 4,75 points, soit 0,11 %, pour terminer à 4 455,13 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 29,01 points, soit 0,21 %, pour atteindre 13 816,93 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 7,02 points, soit 0,02 %, à 34 414,62 points.

Le marché boursier a fermé à 13 heures (heure de l'Est) lundi, avant les vacances du 4 juillet, jour de la fête de l'Indépendance, mardi.

Une section très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain a connu son inversion la plus profonde depuis 1981, reflétant les inquiétudes des marchés financiers concernant l'économie.

Selon une enquête, l'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en juin, atteignant des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis que l'économie était ébranlée par la vague initiale de la pandémie de grippe A (COVID-19).

Les actions ont terminé en hausse vendredi, clôturant ainsi un premier semestre fort pour les principaux indices boursiers. Le Nasdaq Composite a enregistré sa plus forte hausse semestrielle depuis 40 ans, avec un gain de 31,7 %.

Cette année, les indices ont été tirés par les gains considérables réalisés par les grandes capitalisations, mais les signes récents ont montré que la reprise s'élargissait.

"Vous avez un marché plus fort et la probabilité d'un mouvement haussier plus soutenu lorsque vous avez une force plus large", a déclaré Carlson. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai, Vinay Dwivedi et Richard Chang)