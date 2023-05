Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce aux gains de Tesla et aux espoirs d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt

Les principaux indices boursiers de Wall street devraient ouvrir en hausse vendredi, grâce à la progression de Tesla et à la stabilité des actions des banques régionales après un repli, tandis que les espoirs d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt, fondés sur des données, ont soutenu le sentiment des investisseurs.

Les prix à la consommation et à la production ont légèrement baissé, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont enregistré leur plus forte hausse depuis un an et demi.

La lecture préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du moral des consommateurs devrait s'établir à 63,0 ce mois-ci, en baisse par rapport aux 63,5 d'avril.

"Il (le marché) est optimiste sur le fait que nous n'aurons pas d'atterrissage brutal, et que nous n'aurons pas de grande récession", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

"La Fed peut faire une pause parce que l'inflation diminue. Même dans le cas des faillites bancaires qui se sont produites, le système financier a été ébranlé, mais il ne s'est pas effondré.

Tesla Inc a augmenté de 2,1 % dans les échanges de pré-marché et a été le plus grand gagnant parmi ses pairs de croissance après que le grand patron Elon Musk ait dit qu'il avait trouvé un nouveau directeur général pour Twitter. Le fabricant de véhicules électriques a également augmenté le prix de ses modèles S, X et Y aux États-Unis.

Les actions des banques régionales se sont stabilisées après que l'indice KBW des banques régionales a terminé quatre séances consécutives en baisse en raison des inquiétudes sur la santé du secteur après l'effondrement de trois créanciers régionaux.

PacWest Bancorp, Zions Bancorp, KeyCorp et Western Alliance Bancorp ont progressé de 1,4 % à 1,8 %.

Les actions de Fox Corp ont chuté de 1,8 % après que Wells Fargo a rétrogradé la société de médias de "surpondération" à "égalité de poids".

À 8:40 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 116 points, soit 0,35%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 13,25 points, soit 0,32%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 23,5 points, soit 0,17%.

Les données ont montré que les prix des importations américaines ont augmenté en avril pour la première fois depuis la fin de 2022 en raison de la hausse des coûts du carburant, mais les pressions inflationnistes importées sont restées modérées.

Les marchés surveilleront également les signes d'une percée dans le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

Une réunion entre le président Joe Biden et les principaux parlementaires qui était prévue vendredi a été reportée, et les dirigeants ont convenu de se rencontrer en début de semaine prochaine. En attendant, les observateurs de la Fed suivront de près les commentaires du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, et du gouverneur du Conseil de la Fed, Philip Jefferson, plus tard dans la journée. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Saumyadeb Chakrabarty et Arun Koyyur)