Wall Street en ordre dispersé, les rendements et le pétrole montent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé en début de séance lundi après le long week-end de Pâques, la hausse des cours du pétrole, qui favorise les valeurs du secteur de l'énergie et les résultats supérieurs aux attentes de Bank of America compensant l'impact défavorable d'une nouvelle montée des rendements obligataires.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,64 points, soit 0,37%, à 34.578,87 et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,15% à 4.399,29 alors que le Nasdaq Composite perd 0,29% à 13.312,79.

Les marchés financiers américains étaient restés fermés vendredi, jour chômé sur la plupart des places boursières occidentales.

Le rendement des bons du Trésor à dix ans est en hausse à 2,8277% après avoir atteint 2,884%, son plus haut niveau depuis décembre 2018, et le deux ans, plus sensible encore aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt, progresse lui aussi, à 2,4583%.

Cette évolution globalement défavorable aux actions est occultée par la remontée de plus de 1% des cours du pétrole, à 108,33 dollars le baril pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI).

Par ailleurs, Bank of America, la deuxième banque des Etats-Unis par les actifs, gagne 1,94% après avoir annoncé une baisse moins marquée qu'attendu de ses bénéfices au premier trimestre.

La semaine à venir sera animée entre autres par les publications de Netflix, Tesla, Johnson & Johnson ou encore IBM. Les analystes financiers tablent pour l'instant sur une croissance de 6,3% des profits du S&P 500 sur janvier-mars, plus faible que celle de 7,5% attendue début janvier, selon les données Refinitiv.

Tesla perd 0,53%. Le constructeur de voitures électriques se prépare à relancer la production de son usine de Shanghaï, interrompue par les restrictions sanitaires liées à la reprise de l'épidémie de COVID-19 dans la région.

Twitter abandonne 0,69% après l'annonce d'une "pilule empoisonnée" pour contrer l'offre d'achat présentée la semaine dernière par Elon Musk et les informations selon lesquelles le groupe de capital-investissement Thoma Bravo envisage lui aussi une offre.

Le géant chinois des VTC Didi Global chute de 21,34% après la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui sera appelée à se prononcer sur un retrait de la cotation du groupe sur les marchés américains.

(Rédigé par Marc Angrand)