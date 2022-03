Wall Street ouvre en hausse après Powell et le rapport sur l'emploi

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert mercredi après la publication du rapport ADP sur l'emploi pour le mois de février et les dernières déclarations de Jerome Powell, qui confirment une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci aux Etats-Unis malgré la crise ukrainienne.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 210,45 points, soit 0,63%, à 33.505,4 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,52% à 4.328,85 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,2%, soit 27,07 points, à 13.559,535.

Dans une déclaration préparée en vue de son audition à 15h00 GMT par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants, le président de la Fed Jerome Powell a indiqué que la banque centrale américaine s'en tiendra à son plan d'un relèvement des taux d'intérêt ce mois-ci pour contrer l'inflation même si la guerre en Ukraine rend "très incertaines" les perspectives pour les décideurs.

Jerome Powell n'a cependant donné aucune indication sur l'ampleur et la vitesse de la hausse du coût du crédit.

"Le marché est actuellement confronté à deux tests critiques : l'un est la Réserve fédérale et la manière dont elle va lutter contre l'inflation et l'autre est (la) guerre en Europe de l'Est, et quand on pense à ces deux éléments, ils sont interdépendants", commente Art Hogan, stratège marchés chez National Securities.

"Le consensus va désormais vers un scénario modérément plus accommodant par rapport à un biais plus restrictif et les propos de Powell s'inscrivent pour le moment dans ce sens", a-t-il ajouté.

Avant les déclarations de Jerome Powell, l'enquête mensuelle du cabinet ADP avait montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé plus d'emplois qu'attendu en février, soit 475.000 le mois dernier contre 388.000 prévus par le consensus Reuters.

Aux valeurs, les grandes banques de Wall Street rebondissent après deux séances consécutives de forte baisse, à l'image de Morgan Stanley, qui gagne 1,1%, tandis que l'indice du secteur bancaire avance de 1,04%.

Côté publications de comptes financiers, les résultats ou prévisions de Hewlett Packard Enterprise (+6,7%) et Salesforce.com (+2%) sont bien accueillis.

Ford Motor avance de 4% après l'annonce par le constructeur automobile d'une scission de ses activités de véhicules électriques et de moteurs thermiques face à la concurrence de Tesla (+1,2%).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)