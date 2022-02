Wall Street prudente après deux séances de forte hausse

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a repris son souffle mardi à l'entame du mois de février après deux séances de forte hausse, le contexte étant à la prudence avant la publication cette semaine de plusieurs indicateurs économiques importants, dont les chiffres mensuels du chômage.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 79,22 points, soit 0,23%, à 35.211,08 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,07% à 4.518,88 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,26%, soit 36,739 points, à 14.203,144.

Le S&P-500 et le Nasdaq, qui ont enregistré vendredi et lundi leurs plus importants gains sur deux jours consécutifs depuis avril 2020, au terme d'un mois de janvier agité, démarrent février sur une note prudente.

Les investisseurs restent partagés entre achats à bon compte et aversion au risque, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant annoncé le mois dernier son intention de relever ses taux d'intérêt cette année pour lutter contre l'inflation.

Mardi, plusieurs dirigeants de la Fed ont confirmé envisager une hausse de taux en mars mais ont laissé entendre, à l'image de Mary Daly, la présidente de l'antenne de San Francisco, que l'institution continuerait à soutenir l'économie, signe qu'une accélération du resserrement monétaire n'est pas acquise.

Sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à dix ans, continue de se replier à 1,775%.

La tendance est également animée par les résultats des entreprises. Exxon Mobil gagne 1,1% à la faveur de la publication de son plus important bénéfice trimestriel en sept ans.

UPS bondit de 13%, porté par une prévision de chiffre d'affaires pour cette année au-dessus des attentes.

Côté baisse, Tesla abandonne 1,4% après le rappel par le constructeur de près de 54.000 véhicules vendus aux Etats-Unis.

L'action AT&T recule pour sa part de 4,5% en réaction à l'annonce par le groupe de la scission de WarnerMedia dans le cadre d'une opération à 43 milliards de dollars (38,16 milliards d'euros) visant à rapprocher ses activités de médias avec celles de Discovery (5,5%).

