Wall Street recule, plombée par les statistiques chinoises

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en baisse lundi à l'ouverture, les indicateurs décevants publiés en Chine faisant craindre un ralentissement de la croissance mondiale sur fond de résurgence de la pandémie de COVID-19.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 277,53 points, soit 0,78%, à 35.237,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,57% à 4.442,37 points.

Le Nasdaq Composite cédait 0,37% à 14.768,495 points à l'ouverture.

Après les excellents résultats trimestriels des entreprises américaines qui ont porté les indices boursiers au plus haut la semaine dernière, les conséquences du variant Delta du coronavirus sur l'économie mondiale reviennent préoccuper les investisseurs.

Les derniers indicateurs publiés dans la matinée en Chine ont en effet montré un ralentissement plus important que prévu des ventes au détail et de la production industrielle en juillet.

"Les données de juillet ont été affectées par les inondations massives en Chine, plus les restrictions de circulation à l'intérieur du pays et dans les principaux ports d'exportation pour freiner l'apparition du Delta", a déclaré Jeffrey Halley, analyste chez OANDA.

"Ce dernier point joue aujourd'hui sur les nerfs des investisseurs, surtout si l'on considère l'évolution des foyers épidémiques dans la région, de l'Australie à Singapour en passant par le Japon et partout ailleurs. Si quelqu'un peut briser la tendance, c'est bien la Chine", a-t-il ajouté.

Les valeurs des secteurs de l'énergie et des ressources de base, toujours sensibles aux nouvelles en provenance de Chine, sont en baisse dans les premiers échanges: Chevron, Conocophillips, Exxon Mobil, Schlumberger et Freeport-McMoRan perdent de 1,91% à 4,36%.

L'unique statistique américaine du jour n'est pas de nature à inverser la tendance. La Réserve fédérale de New York a annoncé que son indice de l'activité manufacturière dans la région de New York avait reculé plus que prévu en août, tombant à 18,3, après la croissance record du mois précédent.

A l'incertitude économique et sanitaire, s'ajoute en outre l'inquiétude géopolitique au lendemain de la prise de Kaboul par les taliban.

En Bourse, Tesla perd 3,46% après l'ouverture par l'autorité chargée de la sécurité routière aux Etats-Unis d'une enquête sur son système d'assistance à la conduite après une série d'accidents.

