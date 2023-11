La startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, lancera son premier modèle d'IA à un groupe sélectionné samedi, a déclaré vendredi le milliardaire et PDG de Tesla.

Cette annonce intervient près d'un an après que le ChatGPT d'OpenAI a frappé l'imagination des entreprises et des utilisateurs du monde entier, provoquant une forte augmentation de l'adoption de la technologie de l'IA générative.

Musk a cofondé OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, en 2015, mais s'est retiré du conseil d'administration de la société en 2018.

"À certains égards importants, il (le nouveau modèle de xAI) est le meilleur qui existe actuellement", a-t-il déclaré vendredi.

Le milliardaire, qui a critiqué les efforts des Big Tech en matière d'IA et de censure, a déclaré plus tôt cette année qu'il lancerait une IA maximale à la recherche de la vérité qui tente de comprendre la nature de l'univers pour rivaliser avec Bard de Google et Bing AI de Microsoft.

L'équipe à l'origine de xAI, qui a été lancée en juillet de cette année, provient de DeepMind de Google, la société mère de Windows, et d'autres grandes entreprises de recherche sur l'IA.

Bien que X, l'entreprise de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter et appartenant à Musk, et xAI soient deux entreprises distinctes, elles travaillent en étroite collaboration. XAI travaille également avec Tesla et d'autres entreprises.

Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et ami proche de Musk, a déclaré en septembre que xAI avait signé un contrat pour entraîner son modèle d'IA sur le nuage d'Oracle.