Bioera et Tesmec mènent la danse haussière

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances sur le Small-Cap lundi après-midi à Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Bioera augmente de 4,4 % et prend la tête de la liste des sociétés à faible capitalisation. L'action a perdu 31 % au cours du dernier mois, 70 % au cours des six derniers mois et 72 % au cours de la dernière année.

Tesmec suit avec une hausse de 4,0 %. La société a déclaré jeudi qu'elle avait examiné les données d'exploitation préliminaires pour l'exercice 2022, qui montrent des revenus en hausse d'environ 25 % par rapport à l'exercice 2021, grâce aux performances du secteur ferroviaire, à la reprise du secteur des trancheuses sur le marché américain et à un meilleur mix dans le secteur de l'énergie. Le groupe a déclaré des revenus préliminaires pour l'exercice 2022 supérieurs à 240,0 millions d'euros, conformément aux prévisions, contre 194,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, grâce à l'importante contribution des activités développées ces dernières années, le ferroviaire et l'automatisation de l'énergie, qui ont partiellement compensé les difficultés du segment des trancheuses et des cordages, plus affectés par les critiques d'approvisionnement.

FTSE SMALL CAP - PERDANTS

Softlab a chuté de 4,1%, enregistrant la pire performance de son panier. Le titre a chuté de 13% au cours des 30 dernières séances, de 21% au cours des 180 dernières et de 30% au cours de la dernière année.

Bastogi a également chuté de 3,7 %, prolongeant la baisse de 2,6 % enregistrée à la clôture de vendredi.

