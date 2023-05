Cerved confirme la note sollicitée B1.2 attribuée à Tesmec

(Alliance News) - Tesmec Spa a annoncé vendredi que Cerved Rating Agency, l'agence italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des sociétés non financières, a confirmé la note sollicitée B1.2 de la société.

La note confirme la solvabilité du groupe Tesmec et est le résultat d'un processus d'analyse approfondi qui combine des modèles quantitatifs rigoureux de prévision du risque de crédit avec des analyses qualitatives précises de l'agence, qui prennent également en compte le positionnement concurrentiel de l'entreprise dans le secteur", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

Ambrogio Caccia Dominioni, président-directeur général, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de la confirmation de la notation obtenue par Tesmec, qui témoigne de l'effort continu dans des secteurs stratégiques du marché tels que l'énergie et l'infrastructure, ainsi que de l'engagement à soutenir la transition énergétique. Une confirmation, celle de l'agence de notation Cerved, qui corrobore les choix faits par le groupe pour contrer le contexte macroéconomique complexe actuel et pour soutenir la croissance et assurer des résultats encore meilleurs dans les années à venir".

Tesmec a clôturé jeudi au pair à 0,14 EUR par action.

