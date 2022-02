Tesmec S p A : Le nouvel ERP de Tesmec USA est opérationnel

Tesmec croit fermement en l'innovation continue et s'engage à garantir une qualité de services toujours meilleure à toutes ses parties prenantes. Comme nous l'avons vu, et selon les évolutions de l'Industrie 4.0, la mise en place de l'ERP est un vaste et ambitieux projet de renouvellement visant à garantir des améliorations significatives de l'environnement numérique pour toutes les activités de l'entreprise. Par conséquent, nous sommes fiers d'annoncer que l'ERP Tesmec USA est maintenant en ligne. Le groupe Tesmec a maintenant achevé la troisième phase de son parcours d'amélioration de la numérisation avec la deuxième filiale de Tesmec USA passant au nouvel ERP après Tesmec Rail et Tesmec SPA.

David Zabetakis, PDG de Tesmec USA, a commenté l'introduction du nouvel ERP chez Tesmec : « Le nouveau système ERP simplifie tout ce que nous faisons ici chez Tesmec USA, de l'inventaire à la gestion des clients et aux communications. Le système s'est avéré extrêmement efficace et nous voyons déjà une valeur ajoutée dans le système qui répond à nos besoins spécifiques de production et d'approvisionnement ». S'attaquer à un projet d'une telle envergure nécessite beaucoup de temps, une attention aux processus et une vision stratégique de l'utilisation des données. Les employés utilisent le nouvel outil avec enthousiasme et de manière proactive, et nous apprécions leur dévouement et leur collaboration. « La mise en œuvre d'un nouveau système pour n'importe quelle entreprise serait un défi uniquement en raison de la courbe d'apprentissage et des différences entre l'ancien et le nouveau système. » déclare Vanessa Guel, Comptable Clients « S'assurer que chaque département dispose des modules, des outils et de la formation nécessaires pour remplir ses fonctions a été la priorité absolue non seulement pour le responsable du déploiement, mais également pour les consultants et le responsable informatique. Pour engager l'équipe de Tesmec USA, une politique d'ouverture a été adoptée avec des consultants pour toute question ou problème que nous rencontrions, ce qui nous a été d'une grande aide. Je pense que même si nous sommes encore confrontés au défi de perfectionner notre utilisation de Dynamics, voir les différents départements travailler ensemble pour le plus grand bien de Tesmec en a valu la peine. » Le nouvel ERP affectera certainement la façon dont les gens travaillent chez Tesmec USA et collaborent avec leurs collègues. « Le nouveau système nous aidera à partager les informations à l'échelle mondiale, non seulement à Tesmec USA, mais avec l'ensemble du Groupe, beaucoup plus efficacement. Nous pourrons accéder aux rapports et aux détails de production à l'échelle du Groupe, ce qui n'a pas été le cas était aussi simple dans le passé. Le nouveau système de code-barres créera des données d'inventaire en temps réel qui simplifieront l'ensemble du processus dans le monde entier. » est le point de vue de Daniel Sears, responsable informatique de Tesmec USA.

Bienvenue dans le nouvel ERP, Tesmec USA !