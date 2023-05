Tesmec, accord de coopération signé avec le Groupe koda

(Alliance News) - Tesmec Rail et le Groupe koda ont signé un accord de collaboration pour des solutions vertes et innovantes sur le marché ferroviaire.

Tesmec Rail et le Groupe koda annoncent la signature d'un accord de collaboration technologique dans le domaine des équipements ferroviaires et des véhicules de diagnostic, afin de développer des produits performants et durables. Cette collaboration exprime le fort intérêt des deux entreprises à développer leurs activités par le biais d'un partenariat commercial et d'une solide synergie.

Tesmec a clôturé la séance de mardi en restant stable à 0,14 euro par action.

