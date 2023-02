Tesmec, des revenus en hausse en 2022 ; un carnet de commandes de plus de 400 millions d'euros

(Alliance News) - Tesmec Spa a annoncé jeudi avoir examiné les chiffres d'exploitation préliminaires de l'exercice 2022, qui montrent des revenus en hausse d'environ 25 % par rapport à l'exercice 2021, grâce aux performances du secteur ferroviaire, à la reprise du secteur des trancheuses sur le marché américain et à l'amélioration du mix dans le secteur de l'énergie.

Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires préliminaire pour l'exercice 2022 supérieur à 240,0 millions d'euros, conformément aux prévisions, contre 194,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, grâce à la contribution significative des activités développées ces dernières années, l'automatisation des chemins de fer et de l'énergie, qui a partiellement compensé les difficultés du segment des trancheuses et des cordages, plus affecté par les critiques d'approvisionnement.

La dette financière nette préliminaire au 31 décembre 2022 était d'environ 128,0 millions d'euros, en hausse par rapport aux 121,0 millions d'euros au 31 décembre 2021, en raison de l'évolution du fonds de roulement.

Le carnet de commandes préliminaire au 31 décembre 2022 s'élevait à plus de 400,0 millions d'euros, contre 309,9 millions d'euros au 30 septembre 2022 et 284,2 millions d'euros au 31 décembre 2021, "confirmant le bien-fondé des investissements de Tesmec dans les segments de l'automatisation ferroviaire et énergétique, des secteurs à plus forte valeur ajoutée et aux solutions moins volatiles", explique la société dans une note.

Tesmec a clôturé jeudi dans le vert de 3,6 pour cent à 0,17 euro par action.

