Tesmec SpA est une société italienne active dans la conception, la production et la commercialisation de solutions intégrées pour la construction et la maintenance d'infrastructures telles que les réseaux aériens et souterrains et les pipelines. Elle opère principalement sur deux marchés qui comprennent la conception, la production, la commercialisation et la vente de systèmes intégrés et de machines pour la pose de réseaux électriques et de câbles à fibre optique et pour la pose de lignes électriques ferroviaires, et la conception, la production, la commercialisation et la vente de trancheuses à chenilles de grande puissance utilisées pour l'excavation en vue de l'installation de réseaux et de pipelines souterrains ou pour des opérations de terrassement, ainsi que, dans une moindre mesure, de machines polyvalentes pour les chantiers de construction. Elle opère par le biais de filiales, telles que Marais Technologies SAS, entre autres.

Secteur Véhicules et machines lourdes