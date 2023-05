Les pertes de Tessellis se creusent alors qu'elle approuve un nouveau plan d'affaires

(Alliance News) - Tessellis Spa - le nouveau Tiscali - a déclaré avoir clôturé l'année 2022 avec une perte nette de 63 millions d'euros, contre une perte de 35 millions d'euros l'année précédente.

Les revenus sont passés de 100 millions d'euros à 261 millions d'euros. Compte tenu des chiffres pro forma ajustés pour 2022, qui bénéficient de la vente de 300 000 adresses IP en 2022 pour un montant avant coûts directement imputables de 17 millions d'euros, le chiffre d'affaires total pour 2022 aurait été de 260,9 millions d'euros.

L'EBITDA est passé de 10,7 millions d'euros à 49,4 millions d'euros, tandis que la perte d'exploitation est passée de 30,4 millions d'euros à 51,7 millions d'euros.

Les capitaux propres consolidés étaient positifs à hauteur de 68 millions d'euros au 31 décembre 2022 et représentaient

19,7 % du total du passif, y compris les capitaux propres.

Au 31 décembre 2022, le groupe Tessellis disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 8,3 millions d'euros. Les accords d'amendement du prêt senior, signés le 22 juillet, définissent une extension du calendrier de remboursement de la dette et un rééchelonnement des paiements.

"Le conseil d'administration a approuvé le plan d'affaires 2023-26, qui est en ligne avec le plan précédent de juillet 2022, mis à jour sur la base des données réelles et budgétaires. En exécution du plan d'affaires 2023-26, le groupe est en train de procéder à une transformation ambitieuse en un facilitateur numérique pour les entreprises et les administrations publiques. Entre-temps, le groupe continue à travailler sur l'amélioration de la marginalité des services de base - connexions internet à très haut débit et services mobiles - ainsi que sur la relance de la marque Tiscali sur le marché ", a expliqué la société.

