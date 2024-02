Tessellis S.p.A. (ex Tiscali S.p.A.) figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications italiens. Le groupe propose aux particuliers et aux entreprises un accès à Internet, des prestations de téléphonie fixe et mobile et des prestations à valeur ajoutée. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'accès à Internet aux particuliers (76,1%) : 351 000 abonnés ADSL actifs à fin 2021 ; - prestations de téléphonie mobile (10,9%) ; - prestations de services Internet aux entreprises (8,4%) : prestations d'accès, d'hébergement de sites, d'enregistrement de noms de domaine, etc. ; - autres (4,6%) : notamment prestations de services de portails Internet.

Secteur Services intégrés de télécommunications