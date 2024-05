(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur le Small-Cap vendredi après-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Tessellis s'en sort le mieux et grimpe de 11% à 0,61 EUR par action. La société, ainsi que GO internet, ont annoncé lundi que les conditions préalables restantes dans le cadre de l'accord d'investissement signé entre Tessellis, OpNet et GO internet pour la réalisation de l'investissement précédemment annoncé par Tessellis dans GO internet ont été remplies. Les entreprises ont donc convenu de procéder à la clôture de la transaction.

L'accord prévoyait que Tessellis, par l'intermédiaire d'un éventuel véhicule d'entreprise, acquerrait une créance commerciale due par OpNet à GO Internet et souscrirait à une augmentation de capital réservée de GO Internet en compensant cette créance, jusqu'à un montant maximum d'environ 3,4 millions d'euros.

SIT se porte également bien, en hausse de 4,2 % à 1,98 euro par action. Le titre poursuit sa tendance haussière qui l'a vu gagner 7,0 % au cours du dernier mois, mais a cédé 19 % au cours des six derniers mois et 52 % au cours des douze derniers mois.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

Compagnia Immobiliare Azionaria a cédé 5,7% à 0,04 EUR par action. L'action a perdu 5,7 % au cours du dernier mois et 22 % au cours de l'année dernière, mais a gagné 3,8 % au cours des six derniers mois.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

