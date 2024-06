Tiscali SpA est une entreprise italienne active dans le secteur des télécommunications. La société est à la tête du groupe Tiscali qui offre des services intégrés d'accès à Internet, de téléphonie et de multimédia. Elle opère à travers cinq secteurs d'activité. Le segment Accès comprend l'accès à large bande, l'accès commuté et les services liés à l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Le segment Voix englobe les services de téléphonie sur ligne analogique et les services de gros fournis à d'autres opérateurs. Le segment des services aux entreprises couvre les réseaux privés virtuels (VPN), le logement, les services d'hébergement, les domaines et les services de lignes louées. Le secteur des médias et des services à valeur ajoutée s'occupe de la vente d'espaces publicitaires et de médias numériques par l'intermédiaire du portail Internet www.tiscali.it. Le segment Narrowband est responsable de la connexion à l'internet par le biais d'un appel téléphonique.

Secteur Services intégrés de télécommunications