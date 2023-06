Thales propose d'acquérir l'Australien Tesserent, renforçant son leadership mondial dans la cybersécurité

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : aéronautique et spatial, défense, identité et sécurité numériques. Il développe des solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche et Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation, tels que le quantique, l’edge computing, la 6G et la cybersécurité. Thales compte 77 00031 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

Thales dans la cybersécurité

Avec un chiffre d’affaires dépassant 1,5 milliard d’euros en 2022 grâce à un large portefeuille de produits et de services dédiés à la cybersécurité, Thales compte quelque 4 000 experts dédiés dans plus de 20 pays, dont 9 centres d’opération de cybersécurité répartis dans le monde. Dans le domaine de la cybersécurité, Thales sert aujourd’hui ses clients dans plus de 50 pays.

Thales en Australie

Thales bénéficie depuis longtemps d’une forte présence en Australie, avec 3 800 collaborateurs basés sur 35 sites travaillant pour les services gouvernementaux et les entreprises.

Thales Australia investit de manière régulière et depuis plusieurs décennies dans le pays, lui permettant de disposer de capacités avancées, tant dans la production que dans les systèmes critiques et les services. Une collaboration étroite avec ses clients, les PME partenaires australiennes et les organismes de recherche, combinée à des transferts de technologie permettent à Thales d’offrir des solutions personnalisées d’un haut niveau de performance aux marchés australien et export, générant un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard de dollars à l’export au cours des dix dernières années.