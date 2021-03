TESSI : innove tout azimuts - BFM Business

C'est bien le cas. La transformation numérique des entreprises est d'abord un sujet qui concerne les directions générales. Ce sont des décisions de top management. Mais il faut de plus que l'ensemble des personnes impactées, les salariés dans le cadre d'une entreprise, adhèrent à cette transformation. Si, par exemple, le projet est porté par le métier, mais pas par les services technologiques, il ne fonctionnera pas, et inversement. Et cela est vrai pour toutes les strates d'une organisation.

Cela se traduit comment sur le terrain ?

Auparavant, la DSI (direction des services informatiques) avait le dernier mot : il fallait s'adapter aux outils. Aujourd'hui, c'est le métier qui reprend le pouvoir, et c'est désormais à l'outil de s'adapter aux utilisateurs. Cela transforme complètement la façon de penser l'entreprise et de la gérer. A titre d'exemple, back office et front office communiquent entre eux aujourd'hui, alors qu'ils se sont ignorés pendant des années.

Tessi est une entreprise spécialisée dans la digitalisation, l'optimisation des processus métiers et l'expérience client des entreprises, et cela, depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes dans lesquelles il faut croiser ce qu'on appelle des parcours mixtes. Une organisation doit pouvoir traiter du papier, des documents à télécharger sur des sites web, mais aussi des appels téléphoniques, etc. Il s'agit, en somme, de traiter une multitude de flux entrants aux provenances diverses (multicanal) et de les faire circuler au sein de l'entreprise. Pour répondre à ces demandes, Tessi s'adapte en permanence. Depuis quatre à cinq ans, nous avons opéré un véritable virage en fournissant du service 100 % digital, clé en main, sur la base de plateformes. De ce fait, nous parlons bien entendu à nos clients, mais surtout à l'usager de notre client. Nous sommes certes cachés, mais pourtant toujours présents de bout en bout du parcours !

Chez Tessi, nous avons divisé l'innovation en trois parties. Il y a tout d'abord le CETIA (Centre d'excellence Tessi en intelligence automation) dont l'orientation est très opérationnelle. Il est totalement dédié à la mise en œuvre de solutions de RPA (Robotic Process Automation), Machine learning, Data Lake, etc. Ensuite, dans le domaine de la recherche fondamentale, nous avons créé Tessi Lab afin d'être en capacité d'extraire des contenus à partir de documents papiers ou digitaux afin d'opérer des contrôles. Enfin, la troisième initiative répond au nom de « Pépites Shaker », un accélérateur de start-up qui nous permet, entre autres, de forger des alliances avec ces dernières et de proposer à nos clients des solutions innovantes. A l'heure actuelle, nous comptons environ 80 start-up en France, Espagne et Suisse. Concrètement, nous pouvons soit intégrer leurs solutions dans l'offre Tessi, soit présenter directement ces start-up à nos clients finaux sans aucune interaction Tessi par la suite.

L'approche est très ambigüe en effet. Nous utilisons tous des outils qui hébergent officiellement en Europe mais qui sont soumis à des législations qui ne sont pas européennes. Cette situation est très souvent oubliée. Chez Tessi, pour répondre à ces enjeux, nous avons fait le choix de créer un cloud privé qui couvre aujourd'hui six data centers situés en Europe (quatre en France et deux en Espagne) que l'on peut auditer.

Nous sommes un acteur Européen, une société française de droit français et cela devrait tout changer. Nous sécurisons l'hébergement des données de nos clients qu'elles soient médicales ou non. Nous portons des certifications gage de qualité mais aussi de gouvernance et de souveraineté.