Tessi : 3 questions à Céline Savoy, responsable RSE

La politique Développement Durable (DD) et RSE de Tessi existe depuis 2011, date à laquelle Tessi a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies.

Le groupe a depuis atteint un certain niveau de maturité sur ce sujet et s'engage aujourd'hui autour d'objectifs extra-financiers liés à sa feuille de route RSE. Cette feuille de route et ses objectifs ont été collectivement fixés (enquête de matérialité) et sont partagés et portés par l'ensemble des collaborateurs.

La feuille de route tient aujourd'hui sur cinq axes de travail :

présenter des offres dites responsables et durables, tenant compte des impératifs environnementaux et sociétaux à nos clients,

rester un acteur exemplaire en matière de confiance numérique (RGPD, éthique et respect des droits humains sur notre chaine de valeur..)

maîtriser et diminuer l'empreinte environnementale de nos activités,

veiller à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs et valoriser notre capital humain,

valoriser l'empreinte sociétale de Tessi dans les territoires dans lesquels nous nous implantons et favoriser l'engagement solidaire et inclusif du groupe et de ses collaborateurs.

Tessi renforce la gouvernance de sa RSE en France et à l'étranger. Cela passe par la mise en place d'un tableau de bord des indicateurs extra-financiers et la formalisation officielle d'un réseau de correspondants RSE en France et à l'international pour permettre de :

renforcer l'intégration des enjeux RSE aux processus de décision de l'entreprise,

impliquer l'ensemble des parties prenantes à la démarche,

rendre les engagements et actions RSE du groupe visibles et lisibles pour tous (interne et externe).

Autre exemple d'action concrète mise en place et qui fait écho aux engagements du groupe aussi bien en matière de diminution de notre empreinte environnementale que dans un souci d'améliorer la santé et la qualité de vie au travail de nos collaborateurs : la mise en place du Forfait Mobilité Durable. Ce dispositif, exprime la volonté de Tessi (non-obligatoire pour les entreprises) d'encourager le recours à des transports propres et respectueux de l'environnement dans le cadre des trajets domicile-travail. Plafonnée à 250€ / an, cette prise en charge financière, pour le moment conditionnée à l'utilisation du vélo ou VAE, vise à :

réduire les coûts directs et indirects de la mobilité pour l'employeur comme pour le collaborateur,

inciter à l'utilisation des modes de transports durables et ainsi diminuer la part des collaborateurs pratiquant l'autosolisme pour se rendre sur leur lieu de travail.

Je constate un réel engouement, une prise de conscience généralisée, voire même une responsabilisation des collaborateurs Tessi, toutes activités et classes d'âge confondues, sur les enjeux environnementaux et sociétaux auxquels nous devons faire face.

Les initiatives volontaires se multiplient et créent une dynamique très positive en interne mais aussi vis-à-vis de nos clients, qui eux aussi sont à la fois de plus en plus exigeants et en demande d'ouverture de dialogue et d'échange de bonnes pratiques en la matière.

Par exemple, deux sites se démarquent par leur engagement :

Des équipes mobilisées sur le site de Roubaix

Ce site a été lauréat au Challenge Mobilité des Hauts de France pour la 2e année consécutive. De nombreuses initiatives ont été prises par les employés de ce site, à l'occasion de la semaine de la mobilité, de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap ou encore lors de la journée mondiale de la Trisomie 21 lorsque les collaborateurs ont porté des chaussettes dépareillées pendant une journée. Des équipes en action sur le site de Rennes

Les équipes Rennaises ont récemment organisé une opération de nettoyage des alentours du site en faisant une collecte de déchets. Une collecte des bouchons est en place également afin de recycler un maximum de détritus produits par le site. Ils se sont débarrassés également des gobelets jetables et utilisent désormais que des gobelets réutilisables.

On pourrait citer également la création d'un verger sur le site du Haillan, action en faveur de la protection de la biodiversité, la mise en place de filières de recyclage des mégots à Toulouse, Grenoble, Bordeaux, etc. ou encore l'organisation, avec le concours de la municipalité, de journées de collecte de déchets autour du site de Lescar près de Pau…

Les véritables acteurs sur le terrain sont les collaborateurs Tessi. Ils sont un levier considérable pour le déploiement de notre démarche RSE. Ils sont ceux par qui le changement pourra s'opérer localement.