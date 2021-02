Tessi : Laura Tarantola, championne de France Indoor 2021

Le MAIF Aviron Indoor 2021 était placé cette année sous le thème de l'innovation. En effet, la crise sanitaire compliquant la tenue des évènements, cet évènement national organisé généralement à Paris, a eu lieu à distance, en respectant les gestes barrières et les mesures qui s'imposent. Les appareils étaient reliés informatiquement, et le GO a été donné à tous les participants d'une même catégorie en même temps, peu importe où ils étaient géographiquement.

Une belle alternative en ces temps de Covid !

Cette année, Laura Tarantola réalise le 2000m en 7'03.5 min. Elle égalise donc son record qui date de 2018, et est à 1 seconde du record de France! Toutes nos félicitions pour cette très belle performance !!!

Je fais un petit peu mieux qu'en décembre. Là, j'égalise mon record qui date de 2018. J'ai fait un beau parcours. Après j'aimerai bien un jour passer la barre des 7'3, mais bon… ça ne sera pas pour cette fois !

Je suis hyper contente, surtout vu la manière dont je l'ai réalisé. On sort d'un gros stage d'entrainement et du coup, la forme est assez relative. Je sens qu'il m'a manqué un peu de fraicheur. Égaliser mon record dans ces conditions, c'est cool !

À chaque fois, battre le record de France est un objectif. À la base, mon objectif est de battre mon propre record. Celafait depuis 2018 que je ne suis qu'à une bonne grosse seconde… Mais elle est très très difficile à grappiller celle-là ! Donc oui , j'espère que par la suite, je réussirai à l'avoir et à battre ce record !

Franchement, je pense que c'est différent de le faire toute seule. Là, j'étais avec Suzana. Même si on n'est que 2, on s'est calé sur le même rythme. Personnellement, ça me convenait (33 de cadence, c'est ce que j'avais en tête). Ça a été beaucoup plus facile que si j'avais été toute seule, à faire mon propre rythme. Du coup, j'étais hyper focus sur chaque coup et sur moi. Le rythme qu'on a eu avec Suzana était très agréable, et c'est aussi qui m'a permis de faire un score qui est cool !

Là, on repart en stage à Saint-Cassien, dans le Sud, pour un peu plus de 2 semaines de stage avec Claire. Lors du précédent stage, on a fait 3 semaines de ski. Là, on va se remettre un peu sur l'eau. On va faire des km en bateau, de la musculation… pour attaquer la dernière ligne droite jusqu'aux JO !

Crédit Photo : Média Aviron