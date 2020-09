Tessi : Rapport d'activité semestriel 2020

Rapport d'activité semestriel Exercice 2020 ATTESTATION DU RESPONSABLE

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés présentés dans le rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions avec les parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Claire Fistarol Présidente du Directoire II. ACTIVITÉS DE TESSI Tessi est un groupe reconnu sur ses marchés de référence comme un acteur majeur du Business Process Outsourcing (BPO), c'est à dire l'externalisation des processus métier back-office (taches internes à l'entreprise, telles que la facturation, les processus RH…) ou front-office (services à la clientèle telles que la relation client ou l'assistance technique) Métier de base du Groupe, ce dernier a évolué au fil des ans pour y intégrer des solutions à forte valeur ajoutée technologique, en complément de ses prestations de front ou back office métier. Depuis longtemps déjà, Tessi a fait le choix d'éditer de nombreuses solutions autour de ses métiers de la digitalisation des processus. Aujourd'hui, plus de 70 offres composent sa proposition de valeur commerciale, dont la reconnaissance automatique de documents, des solutions de paiement ou signature électroniques, la dématérialisation de contrats, l'archivage électronique... travers les dernières acquisitions, le Groupe a continué à renforcer ses propositions initiales : Centre de Relation Clients (appels entrants ou sortants via ADM Value), gestion et traçabilité des moyens de paiement et des flux documentaires entrants (Orone), délégation de gestion du marché assuranciel (Owliance), cloud computing (Todo En Cloud) ou cybersécurité (Certigna)… Au fil des années, le Groupe Tessi se transforme pour devenir un acteur majeur dans le monde des Entreprises de Services du Numérique (ESN), se positionnant comme un prestataire alliant expertise humaine, technologies et innovation. Tessi SA - Rapport d'activité semestriel 2020 1/25

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2020 Crise sanitaire Covid-19 L'épidémie de Covid-19 qui a touché la France et le monde au cours du premier semestre 2020 a affecté les activités du Groupe Tessi. Dès le début de l'épidémie, au cours du mois de mars, le Groupe a rapidement pris des mesures, afin d'assurer la continuité de ses opérations et la qualité de ses services, dans le respect des règles sanitaires préconisées par les autorités. Tessi a ainsi mis en place des mesures visant à protéger la santé de tous ses collaborateurs et à freiner la propagation du virus. Ce plan d'action a notamment permis : D'assurer la sécurité de ses employés et de ses clients en élaborant un protocole de sécurité et en mettant en place des mesures de télétravail.

De sécuriser la trésorerie en demandant des reports d'échéance de charges fiscales et sociales lorsque que cela a été possible et de lever la ligne de crédit disponible.

De réduire les coûts en préservant l'emploi et la relation Clients-Fournisseurs en mettant en place du chômage partiel ou une mesure équivalente selon les pays. Dans le cadre du contrat d'emprunt existant mis en place en février 2019, le groupe est soumis à covenants. Par prudence, Tessi a demandé un waiver et obtenu un « covenant holiday » pour les périodes de T2 et T3 2020. Chiffres Clés du premier semestre 2020 En milliers d'euros 30/06/2020 30/06/2019 Chiffre d'affaires 230 353 228 928 Résultat opérationnel courant 17 137 22 654 Résultat net de l'ensemble consolidé 4 636 10 313 Dont part du Groupe 4 282 10 151 En milliers d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Dette nette -200 469 -235 538 Capitaux propres part du Groupe 184 146 182 004 Tessi SA - Rapport d'activité semestriel 2020 2/25

Analyse du chiffre d'affaires consolidé Le chiffre d'affaires s'élève à 230,4 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 228,9 millions d'euros au 30 juin 2019, soit une progression de 0,6%. Les acquisitions récentes (Orone acquis le 5 septembre 2019 et le groupe ADM Value acquis le 11 décembre 2019) ont contribué pour 32,9 millions d'euros sur la période.

A périmètre comparable proforma (c'est-à-dire en réintégrant le CA 2019 de 26 millions d'euros d'Orone et d'ADM Value), le Groupe enregistre un recul de -9,6% (dont -18,0% au 2ème trimestre) en raison de l'impact à compter de mi-mars de la crise sanitaire Covid-19 sur les activités du Groupe. Le pic de la baisse d'activité a été enregistré au mois d'avril. Tendances de résultats Marge Opérationnelle à 7,4 % Sur la période, Tessi enregistre un résultat opérationnel courant de 17,1 millions d'euros en diminution de - 5,5 millions d'euros soit -24,4% par rapport au 1er semestre 2019. Plusieurs éléments expliquent cette évolution : La crise sanitaire du Covid-19 a entrainé une baisse d'activité significative sur le 1 er semestre avec une diminution des volumes traités (en moyenne comprises entre -20 % et -30 % durant la période de confinement par rapport aux volumes attendus avec des pics à -50 % sur certaines activités et pays). Les activités espagnoles ont davantage souffert de la crise sanitaire du Covid-19 que les activités françaises et ceci a été accentué par les pertes de clients survenus en 2019. Tessi a notamment mis en place des mesures de chômage partiel ou des mesures équivalentes selon les pays. Ce dispositif a permis d'ajuster les frais de personnel.

L'impact des acquisitions 2019 a un effet positif de + 7,9 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant de la période.

L'allocation du prix d'acquisition d'ADM Value a conduit à reconnaitre un actif incorporel de 33 millions d'euros amorti sur 15 ans. L'amortissement afférent à la période s'élève à 1,1 millions d'euros au 30 juin 2020. A périmètre comparable proforma (c'est-à-dire en réintégrant les résultats 2019 des acquisitions réalisées 2019 et hors amortissement de la Relation Clientèle d'ADM Value), le résultat opérationnel courant est en baisse de -9,5 millions d'euros. La marge opérationnelle passe de 10,9 % en 2019 à 7,9 % en 2020 soit une perte de 3 points. Tessi a cependant montré une forte résilience. Les autres charges et produits non courants s'élèvent à -1,0 millions d'euros en juin 2020 contre -1,1 millions d'euros en juin 2019. Tessi a cédé des titres de participation non consolidés qu'elle détenait dans sa filiale ADM Value pour un montant de 1,2 millions d'euros et dégageant une plus-value de 0,7 millions d'euros. Les autres charges et produits non courants s'élèvent à - 1,6 millions d'euros dont pour moitié des coûts de restructuration (Espagne et Amérique Latine) et pour l'autre moitié des honoraires et autres coûts en lien principalement avec la croissance externe, les rachats de minoritaires et autres. Le résultat avant impôt à 10,4 millions d'euros intègre un coût de l'endettement financier net de 5,4 millions d'euros (+1,5 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019). Tessi SA - Rapport d'activité semestriel 2020 3/25

Rentabilité nette à 2 % Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 4,6 millions d'euros après prise en compte d'une charge d'impôt de 5,9 millions d'euros, et fait ressortir une rentabilité nette de 2% (vs 4,5% en juin 2019). Structure bilancielle au 30 juin 2020 Au 30 juin 2020, le groupe Tessi voit sa dette nette améliorée. En millions d'euros 30/06/2020 31/12/2019 Variation Trésorerie et équivalents nets des avances 84,9 29,8 +55,1 Dettes financières -285,4 -265,4 -20,0 Dette nette -200,5 -235,5 +35,1 La variation de dette nette de +35,1 millions d'euros s'explique par : un cash-flow d'exploitation, à + 51,8, millions d'euros qui résulte d'une marge brute d'autofinancement de +24 millions d'euros (dont 6,4 millions d'euros lié au retraitement IFRS16) et d'une variation du besoin en fond déroulement de + 28,5 millions d'euros. L'amélioration du BFR est consécutive à la diminution des créances clients engendrée par la baisse d'activité en lien avec la crise sanitaire et l'octroi de report d'échéances principalement sur les dettes sociales sur le 2 ème trimestre pour un montant de 15,4 millions d'euros.

Un cash-flow d'investissement à -8,2 millions d'euros composé principalement des investissements opérationnels décaissés et du rachat de minoritaires.

cash-flow d'investissement à -8,2 millions d'euros composé principalement des investissements opérationnels décaissés et du rachat de minoritaires. Un cash-flow de financement de -8,5 millions d'euros expliqué par les charges d'intérêts sur emprunts pour 4,1 millions d'euros et les dividendes versés aux minoritaires pour 0,7 millions d'euros et les flux nets liés aux contrats de locations. Sur la période le Groupe Tessi a tiré 26,4 millions d'euros correspondant à la fraction de crédit « Senior Revolving Facility » restante au 31 décembre 2019. Perspectives 2020 Compte tenu des incertitudes encore présentes sur l'évolution de la pandémie dans les mois à venir, Tessi reste prudent sur ses perspectives et vigilant sur la maitrise de ses charges. Le Groupe bénéficiera également au second semestre de l'apport additionnel et de la croissance organique des activités d'ADM Value. Principaux risques et incertitudes sur le second semestre 2020 La nature et le niveau des risques auxquels est soumis le Groupe n'ont pas changé par rapport aux facteurs de risques présentés dans le rapport annuel 2019. Tessi SA - Rapport d'activité semestriel 2020 4/25

