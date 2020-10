Spécialiste de la transformation digitale des parcours patients, de l'hébergement et du traitement des données de Santé, Tessi accompagne depuis plusieurs années les établissements de soins et l'écosystème des acteurs de la Santé dans la digitalisation de leurs processus métiers et la sécurisation des données médicales et non-médicales.

À ce titre, Tessi répond présent à l'appel du Ministère des solidarités et de la santé en devenant signataire de la charte « Engagé pour la e-santé ».

« Notre ambition est claire : faire avancer la e-santé en France en proposant des solutions innovantes et conformes aux principes de MaSanté2022. Nous donnons rendez-vous en 2022 à Dominique PON et à Laura LETOURNEAU, pour en faire le bilan. » précise Virginie Degeorgis, Directrice Générale de Tessi France.

Tessi confirme ainsi son engagement et son alignement avec les décisions prises par le Ministère des solidarités et de la santé et par sa Délégation du Numérique en Santé.

Prestataire de confiance pour le monde de la Santé, Tessi dématérialise et traite chaque année près de 10 millions de dossiers assurés et expédient près 2,7 millions de courriers médicaux et administratifs patients, en filière postale et électronique.

Son centre d'hébergement certifié ISO 27001 et HDS héberge plus de 3,5 pétaoctets de données personnelles et de Santé. Ses solutions automatisent aujourd'hui le contrôle de près de 650 000 documents d'identité par an dans le cadre de parcours multicanal.

Répondant aux nouveaux enjeux des organismes de santé sociale, des établissements de santé publics et privés, des GHT et des Grades, la proposition de valeur de Tessi pour la Santé vise 3 enjeux majeurs :

La digitalisation des parcours patient (préadmission, e-consentement, signature électronique…)

(préadmission, e-consentement, signature électronique…) La dématérialisation et l'archivage à valeur probatoire des flux de Santé (dossiers patients, courriers multicanal entrants et sortants…)

et des flux de Santé (dossiers patients, courriers multicanal entrants et sortants…) L'optimisation des processus administratifs des établissements (digitalisation RH, facture électronique, paiement multicanal…)

A propos de TESSI

Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises et les administrations dans la digitalisation des parcours client. Présent dans plus de 14 pays dans le monde, Tessi compte environ 13 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 503 millions d'euros en 2019 (proforma). Tessi est côté sur le compartiment B d'Euronext Paris (TES).



Plus d'informations sur tessi.eu

Contacts

Tessi France

Eric Jamet

Directeur marketing et communication

Tél. 01 41 31 53 83

eric.jamet@tessi.fr Presse

Franck Tupinier

Tél. 06 74 68 37 93

ftupinier@myntic-pr.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5yeY5RrZ22XmJ9xZZdtmWaXaZdhm5LJZ2XJxGppl56cnJ1klplmbsiaZm9mmGxt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65377-tes011020signaturechartesantee.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews