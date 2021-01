Tessi : a finalisé des cessions en Espagne

Tessi annonce la finalisation de la cession au groupe espagnol Servinform de ses participations dans les sociétés Graddo II, BPO Solutions Spain et Diagonal Company Services & Solutions.



Tessi encaissant à ce titre un produit de cession de 19 millions d'euros.



Le périmètre cédé contribuait en 2019 au chiffre d'affaires groupe pour 83,3 ME et au résultat opérationnel courant pour 0,8 ME.



Tessi reste présent en Espagne avec les sociétés ISYC et Todo En Cloud, son pôle Consulting & Intégration avec Gdoc España, ainsi que les activités espagnoles d'ADM Value.



Le Groupe Tessi se recentre ainsi sur ses activités premières, en France, en Espagne, en Suisse et en Amérique Latine.



