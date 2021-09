Tessi : a fortement amélioré ses profits au premier semestre

Au premier semestre, Tessi a dégagé un résultat net de 16,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant de la société qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du parcours client a progressé de 56,2% à 30,5 millions d'euros. À données proforma, la progression s'élève également à 56,2%.



Le rebond de l'activité dans un contexte plus normalisé a permis une meilleure absorption des charges opérationnelles. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 13 % contre 9,8% un an auparavant.



De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 17,5% à 234,90 millions d'euros. En organique, la progression s'est élevée à 16,3%.



" Ce premier semestre conforte le plan de marche du groupe qui entend poursuivre son développement ", a indiqué Tessi.



Suite à l'acquisition de blocs d'actions Tessi lui permettant de détenir 97,3% du capital et 96,9% des droits de vote de la société, Pixel Holding a déposé le 14 septembre 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 168,60 euros par action (dividende exceptionnel 2020 détaché).



Le calendrier indicatif de l'offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'offre le 28 octobre 2021.