Tessi : activité semestrielle en hausse de 16,3%

Tessi, le spécialiste de l'optimisation des processus métiers, a réalisé au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 234,9 millions d'euros. À données proforma, la croissance ressort à 16,3%, sous l'effet de la bonne orientation des activités et d'une base de comparaison favorable, en particulier au second trimestre en raison de l'impact du confinement mis en place à partir de mi-mars 2020.



Il est également rappelé que suite à l'acquisition de blocs d'actions Tessi lui permettant de détenir 97,4% du capital et 96,9% des droits de vote, Pixel Holding a annoncé le 3 juin 2021 son intention de déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 172 euros par action (dividende exceptionnel 2020 attaché).



Le paiement dudit dividende exceptionnel 2020, d'un montant de 3,40 euros par action, étant intervenu le 28 juin 2021, le prix de l'offre s'entend coupon détaché, soit 168,60 euros par action.