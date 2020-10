Tessi : cession de la majorité des activités espagnoles

14/10/2020 | 07:16

Tessi annonce avoir signé un accord pour la cession de la majorité de ses activités espagnoles (Graddo, BPO Solutionnes, Diagonal Company et Atacas) au groupe espagnol Servinform, pour une valeur d'entreprise autour de 17 millions d'euros.



Le périmètre cédé, mono secteur et très exposé au marché hypothécaire et immobilier, contribuait en 2019 au chiffre d'affaires du groupe de business process services pour 83,3 millions d'euros et à son résultat opérationnel courant pour 0,8 million.



Tessi se recentre ainsi sur ses activités premières en France, en Espagne, en Suisse et en Amérique Latine. La finalisation de cette cession reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait intervenir au plus tard au début de l'année 2021.



