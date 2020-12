Tessi : enrichit son portail télédéclaratif aspone.fr en proposant un ...

Tessi, acteur leader des Business Process Services, accompagne les acteurs du monde déclaratif dans le 100% digital grâce à son portail télédéclaratif aspone.fr. L'objectif : répondre aux obligations légales, simplifier les échanges vers les administrations et générer des gains de productivité.

Conçu sur le principe de guichet unique, le portail aspone.fr permet aux entreprises, aux organismes de gestion agréés, aux experts comptables et autres tiers-déclarants de gérer les envois de déclarations fiscales (liasses, TVA, acomptes et paiements des impôts et taxes, honoraires, déclarations de loyers, CVAE…) et sociales (DPAE, DSN, AED…) auprès des administrations et des organismes de protection sociales.

Pour garantir un niveau de sécurité maximal et assurer un parcours digital sans couture, Tessi propose désormais un coffre-fort numérique (CFN) intégré à son portail aspone.fr. Conforme aux exigences de la norme NF Z 42-013, le CFN aspone.fr est un véritable espace personnel et hautement sécurisé pour préserver tous types de documents (FEC, factures, documents de douanes…) tout en assurant leur intégrité, pérennité et confidentialité.

Moderne et simple d'utilisation, l'interface du coffre-fort numérique aspone.fr offre de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs :

Gestion d'un espace dédié avec une capacité de stockage et une quantité de fichiers variables

Délégation des droits à un tiers pour venir déposer des documents sur le CFN d'un compte aspone.fr (tiers-déclarant par exemple)

Dépôts de différents types de documents, en précisant la durée d'archivage souhaitée

Recherche selon différents critères les documents archivés

Hébergé dans le Data Center hautement sécurisé de Tessi, le portail aspone.fr bénéficie du système d'archivage électronique (SAE) de Tessi DATA CONTENT et répond aux besoins d'archivage à valeur probatoire des données. Certifié NF461, le SAE garantit l'intégrité des documents et de leur contenu, la pérennité de leur conservation, la sécurité du système et la traçabilité des événements, tout au long du cycle de vie des documents. Il répond aux enjeux de contrainte de stockage et fait office de preuve opposable en cas de contrôle de l'Administration (contrôle fiscal, Urssaf…).

« A travers cette solution, Tessi répond aux enjeux de sécurité de gouvernance de l'information et confirme une nouvelle fois sa position d'opérateur de confiance » précise Dany Salmon, Directeur aspone.fr