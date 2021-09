Tessi : et smart engines combinent leurs technologies d'IA pour relever les défis européens

Depuis 3 ans, Tessi intègre les technologies d'IA de Smart Engines pour relever les défis de reconnaissance complexes, multipages, à modèle fixe ou libre, pour des documents nationaux et européens. C'est ainsi 4 millions de documents qui ont été traités au moyen de ces technologies. Au cours des trois prochaines années, on estime que plus de 20 millions de scans et de documents numériques natifs seront traités.

L'alliance de ces deux experts en innovation traduit une ambition commune de garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles tout en déployant des approches de pointe et en faisant preuve d'une totale responsabilité environnementale pour les générations futures.

Leader européen de Business Process Services, Tessi déploie les technologies de Smart Engines pour le traitement des images et l'extraction de données. Smart Engines, leader mondial de solutions de reconnaissance de documents basés sur l'IA, a développé Smart Document Engine, une solution de reconnaissance de documents haut de gamme permettant à Tessi de se positionner sur des projets d'envergure de transformation digitale en France et en Europe. La solution de reconnaissance optique des caractères (OCR) de Smart Engines permet à Tessi de traiter des documents d'identité et des documents commerciaux complexes avec un résultat de la meilleure qualité possible et dans des délais exceptionnellement courts, tout en prévenant la fraude documentaire. Cette solution révolutionnaire est conforme à la réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) et aux normes de confidentialité.

La technologie GreenOCR®, intégrée à Smart Document Engine, permet la reconnaissance de textes imprimés (OCR), le remplissage de formulaires manuscrits (ICR), ainsi que la reconnaissance d'étiquettes et de cases à cocher (OMR) avec un niveau de précision exceptionnel. Les algorithmes générés par l'IA sont capables de traiter des documents complexes et de prendre en charge différents types de tableaux. Dans le respect des valeurs fondamentales des deux partenaires, la solution GreenOCR® de Smart Engines est basée sur des algorithmes à faible consommation d'énergie, réduisant son impact environnemental, et notamment son empreinte carbone.

Pour accélérer plus encore la réduction de son impact environnemental, Smart Engines a développé Smart Document Engine SDK, qui facilite et accélère les processus de traitement des documents tout en réduisant plus encore l'énergie consommée et en garantissant la confidentialité et la sécurité des données des clients. Smart Document Engine SDK conforme aux exigences de la règlementation européenne (Règlement RGPD).

« Réussir leur transformation numérique est devenu une priorité pour un très grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille. Ce partenariat réussi est une étape vers le développement durable d'un grand nombre de solutions commercialisées par Tessi qui permettent aux entreprises de booster leur efficacité. L'utilisation de Smart Engines SDK permet une numérisation plus fluide des processus documentaires et de traiter des problématiques majeures, tant en France qu'en Europe » déclare Pierre Charara, directeur des partenariats, Tessi France

« Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat mutuellement bénéfique avec Tessi. En travaillant dans le respect des normes de consommation responsable, nous avons créé ensemble des solutions innovantes qui vont permettre aux entreprises d'opérer leur transformation numérique. Les technologies Smart Engines s'intègrent parfaitement aux solutions de back-office numérique de Tessi » ajoute Vladimir Arlazarov, PDG, Smart Engines