Tessi : 3 questions à... Emmanuel Michaud – Directeur Offre Santé Tessi France

Tessi et IDC ont lancé une grande enquête auprès de l'Observatoire IDC sur les priorités d'investissements informatiques des établissements de soins et des GHT pour 2021. Emmanuel Michaud, Directeur offre Santé Tessi France, revient sur les objectifs de cette étude et les signaux forts qui en ressortent pour 2021.



Nous voulions avoir une vision neutre et indépendante de la relation que nous entretenons au quotidien avec nos clients, hôpitaux et cliniques. Cette enquête menée auprès de DSIO de plus de 150 établissements publics et privés confirme un besoin de transformation digitale clairement formulé et avec des attentes fortes pour les applications de eSanté. Il apparait aussi que de nombreux établissements déjà équipés de solutions de dématérialisation de documents souhaitent disposer de solutions digitales plus centrées sur le patient et permettant de gérer des workflow plus complexes et plus paramétrables.

En premier lieu que nos solutions historiques d'archivage électronique, de courrier multicanal et de dématérialisation de dossiers patients sont parfaitement en ligne avec les besoins exprimés par les établissements. Par exemple, plus de 42% d'entre eux déclarent vouloir investir à court terme dans des solutions d'archivage électronique. D'autant que nos solutions répondent à un besoin majeur d'interopérabilité avec leurs SI, grâce à la mise en œuvre de notre propre EAI.

Ensuite, que notre plateforme pour la digitalisation des parcours patients apporte une réponse concrète et sécurisée, à la nécessité de proposer des parcours patients en ligne à chaque fois que cela est possible, en complément du dialogue singulier en face à face entre le médecin et son patient. Ainsi par exemple, face au besoin exprimé par 50% des établissements en matière de préadmission en ligne, nous apportons une réponse innovante, industrielle et sécurisée.

La crise de la Covid 19 a déjà des conséquences sociologiques importantes, qui impactent la pratique médicale et la gestion des établissements. Je donnerais 3 exemples :

Le développement exponentiel de la téléconsultation, qui peinait à entrer dans les mœurs médicales

L'importance des parcours numériques proposés aux patients pour libérer du temps médical, réduire la fréquentation des salles d'attentes ou accélérer les admissions

Face à la polémique sur la vaccination, la nécessité de proposer des processus de recueil du consentement simplifiés et sécurisés

Ainsi, nous nous attendons à une année 2021 en progression, portée par un besoin croissant de solutions digitales sécurisées et adaptées au domaine de la santé. Nous sommes confiants pour les années à venir, en particulier parce que le financement des établissements commence à prendre en compte l'apport médico-économique des innovations en eSanté. Nous avons donc la conviction que notre offre et nos partenariats, portée par une équipe Tessi dédiée à la Santé, vont nous permettre de répondre à ces enjeux.