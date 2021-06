Pixel Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 juin, les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote de Tessi et détenir 97,35% du capital et 96,93% des droits de vote, du fait d'acquisitions d'actions hors marché.



