Tessi : chute de 96% du résultat net consolidé pdg en 2020

Le groupe Tessi a enregistré un chiffre d'affaires de 412,6 ME au titre de l'exercice 2020, soit une hausse de 11,9% par rapport à l'exercice précédent. A 48,3 ME, le résultat opérationnel courant a également progressé, à +12,1%.



En revanche, le résultat net des activités poursuivies chute de 37,8%, passant de 35,7 ME à 22,2 ME. La chute est même encore plus brutale pour le résultat net consolidé part du groupe, qui est passé de 34,8 ME à 1,1 ME (-96%) en 2020, notamment plombé par le périmètre espagnol (qui a d'ailleurs été cédé en janvier 2021) et qui a généré une perte de 19,6 ME.



Il sera toutefois proposé le versement d'un dividende de 3,4 euros par action lors de la prochaine AG des actionnaires, précise Tessi.



'Tout en restant vigilant face à l'évolution du contexte, Tessi entend ainsi poursuivre son développement en 2021 et vise un retour à la croissance organique. Le Groupe reste également prêt à saisir des opportunités de croissance externe', fait savoir la société.



