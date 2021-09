Tessi : projet d'OPR déposé auprès de l'AMF

Société Générale, agissant pour le compte de la SAS Pixel Holding, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions de Tessi, un projet qui a été annoncé le 3 juin dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 60.694 actions Tessi qu'il ne détient pas, au prix unitaire de 168,60 euros, représentant 1,86% du capital de cette société de gestion et de traitement des flux d'informations.



Il est précisé que l'initiateur, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.



