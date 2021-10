Tessi : s'associe à M-Files pour accélérer la digitalisation

Le leader de la gestion intelligente de l'information et l'acteur majeur européen des services numériques annoncent un nouveau partenariat pour des projets ECM en Suisse, en France et au Royaume-Uni.

M-Files, la société de gestion intelligente de l'information et Tessi Consulting and Integration (Tessi C&l), société de services numériques - ont annoncé aujourd'hui leur coopération dans le but de fournir les meilleurs services et solutions de gestion intelligente de l'information et de gestion de contenu d'entreprise (ECM) en Europe.

Tessi accompagne ses clients dans toute l'Europe grâce à plus de 150 consultants au Royaume-Uni, en France, en Suisse et en Espagne. Tessi C&l a pour mission d'aider les clients à réaliser leur transformation numérique plus facilement et plus rapidement, en leur fournissant des conseils stratégiques et les bons outils pour que chaque étape soit un succès. La plateforme de gestion intelligente de l'information M-Files jouera un rôle essentiel dans le changement de la façon dont les clients gèrent des volumes d'informations toujours plus importants. Son approche centrée sur le contexte fournit une vue à 360 degrés sur les informations liées provenant de sources diverses. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs tâches et leurs décisions, plutôt que sur leurs recherches d'informations.

« Nous voulions renforcer notre portefeuille de solutions ECM avec des logiciels faciles à utiliser et à déployer, afin d'améliorer notre compétitivité sur des segments de marché spécifiques. La suite de produits M-Files offre une gamme des meilleures fonctionnalités ECM, avec une interface client bien conçue qui facilite l'adoption par les utilisateurs. Ce nouveau partenariat aidera Tessi à mener des projets ECM spécifiques plus rapidement et avec plus de succès que jamais, pour le plus grand bénéfice de nos clients », a déclaré Jean-Luc Vecchio, CEO de Tessi C&l.

Tessi C&l a contribué avec succès à la digitalisation de grandes entreprises dans plusieurs secteurs tels que la banque, la finance, l'assurance et le secteur public. La société considère que M-Files répond parfaitement aux besoins de digitalisation des différents départements et aux cas d'utilisation de ce type de grandes organisations et des entreprises de taille moyenne dans les secteurs de la fabrication et de la distribution.

« Nous considérons M-Files comme une plateforme stratégique et prévoyons d'être une véritable référence pour l'implémentation. Avec M-Files, nous serons en mesure d'augmenter le nombre de projets ECM que nous pouvons livrer », a expliqué M. Vecchio.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tessi C&l dans notre réseau partenaires européens. Tessi C&l a fait ses preuves en tant qu'un des principaux acteurs en transformation digitale et intégrateurs de systèmes en Europe, se concentrant à la fois sur les grandes organisations et les PME. Leur combinaison d'expertise en technologie, de processus axés sur le contenu et d'expérience dans le secteur de l'ECM, en plus des régions couvertes par Tessi, s'adapte parfaitement à la région Europe de l'Ouest de M-Files, ce qui nous permet de travailler dans une approche multi-pays », a déclaré Christian Habenstein, Directeur Channel Sales Western Europe chez M-Files.

Pour en savoir plus sur la manière dont M-Files permet de travailler plus intelligemment, visitez le site : https://www.m-files.com/fr/5405-2/la-gestion-intelligente-de-linformation

