Tessi : Céline Savoy est nommée responsable RSE du groupe Tessi

Tessi, acteur de référence sur le marché du BPO et de la transformation digitale, annonce la promotion de Céline Savoy au poste de Responsable RSE Groupe.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Tessi qui positionne la RSE au centre de son développement et de sa croissance.

Dans le cadre de sa mission, Céline Savoy est chargée de définir, structurer et coordonner la politique RSE du groupe et de l'ensemble de ses filiales. Elle collabore avec l'ensemble des directions contributrices et des parties prenantes, internes et externes, en veillant à mettre en avant les valeurs essentielles du groupe : audace, confiance, excellence et sens du client. Dans ce contexte, elle pilote les actions de développement durable et de RSE et s'assure de leur cohérence, en lien avec les objectifs de développement durable de l'ONU et du Global Compact, dont Tessi est membre depuis 2011.

Diplômée du Master Management de la RSE au sein des organisations de l'Institut Léonard de Vinci, Céline Savoy a évolué dans de nombreuses entreprises d'envergure à l'image du groupe Lagardère ou encore Altice Média. Dernièrement, elle était Chargée de mission RSE et coordinatrice des plans de mobilité au sein du groupe Tessi.

Céline Savoy explique « Mon ambition, lorsque j'ai intégré Tessi il y a quatre ans, était d'aider à la prise de conscience et à la sensibilisation des enjeux et impacts sociétaux et environnementaux liés aux activités du groupe. Je suis là pour accompagner et aider le groupe à définir sa stratégie de transformation et atteindre ses objectifs extra financiers, pour faire de Tessi une entreprise leader sur son marché, performante et responsable. Mais je ne suis pas seule sur cette mission qui reste une mission collective et je sais pouvoir compter sur les convictions et l'engagement des collaborateurs du groupe qui contribueront au succès de notre programme. »