Tethys Petroleum Limited est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Asie centrale et la région caspienne, avec des projets au Kazakhstan. Par l'intermédiaire de ses filiales, TethysAralGas LLP et Kul-Bas LLP, elle exploite quatre contrats dans le bassin d'Ustyurt Nord, à l'ouest de la mer d'Aral, à proximité du prolifique bassin précaspien. Elle détient une participation directe de 100 % dans le contrat de production de Kyzyloi (449 kilomètres carrés (km2)), la licence et le contrat d'exploration d'Akkulka (827 km2), le contrat de production d'Akkulka (396 km2) et le contrat d'exploration et de production de Kul-Bas (7 632 km2). La zone du contrat d'exploration et de production de Kul-Bas entoure le bloc d'Akkulka, qui possède une zone d'exploration de plus de 7 632 km2. Les champs de Kyzyloi et d'Akkulka sont reliés au gazoduc Bukhara-Urals par un gazoduc de plus de 56 kilomètres appartenant à la société et construit par elle. Le champ pétrolifère de Doris comprend deux zones pétrolifères, la zone inférieure et une zone de grès crétacé supérieure et inférieure.