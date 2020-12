Tetra Bio Pharma : Confirme que la Ssociété est sur la Bonne voie pour Recevoir des Fonds d'une Agence Gouvernementale

Tetra désire mettre à jour ses investisseurs sur le développement du ARDS-003

Tetra a dans sa mire le marché international de la septicémie

OTTAWA, ON / ACCESSWIRE / December 21, 2020 / Tetra Bio-Pharma Inc. ('Tetra' ou la 'Compagnie') (TSX:TBP) (OTCQB:TBPMF), un leader dans la découverte et le développement de médicaments dérivés de cannabinoïdes, est heureux d'annoncer qu'il attend un financement gouvernemental pour aider à accélérer le développement d'un médicament contre la septicémie et le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

En tant que première compagnie biopharmaceutique à étudier le système endocannabinoïde pour lutter contre la septicémie, une maladie potentiellement mortelle associée à la COVID-19 et à d'autres conditions inflammatoires, y compris la pneumonie et les tumeurs, nous avons été avisés d'une recommandation favorable à l'égard d'un financement gouvernemental pour notre médicament ARDS-003 comme thérapie pour traiter la septicémie et le SDRA.

« Cette recommandation de financement public confirme que nos efforts et notre passion dédiés à la découverte d'un nouveau médicament pour sauver des vies est en quelque sorte une forme d'approbation par une agence publique. Même avant la COVID-19, la septicémie générait jusqu'à 11 millions de décès par année globalement1. Grâce au soutien de l'agence gouvernementale, nous pourrons optimiser notre programme clinique afin d'amener ARDS-003 plus rapidement sur le marché et ainsi contribuer à la fin de cette crise mondiale. Les études pré-cliniques ont démontré un effet anti-inflammatoire significatif en septicémie aigue. Notre collaboration avec la pharmaceutique Targeted nous permettra d'assigner deux équipes de recherche celle de Targeted et la nôtre afin d'étudier ARDS-003 sur d'autres virus induits lors d'un syndrome de relâche de cytokines (SRC), cette condition mène souvent au SDRA et à la septicémie telle que celle causée par l'Influenza A. C'est exactement pour cette raison que Tetra a acquis 20% de Targeted cette année. De plus, le groupe pré-clinique de Tetra élargira les champs de recherche sur le SRC chez les personnes touchées par le cancer et ceux qui pourraient développer une septicémie et/ou un SDRA induit par chimiothérapie, » dit Guy Chamberland, Chef de la direction générale et des affaires réglementaires de Tetra Bio-Pharma.

Il a de plus ajouté « Cette reconnaissance du gouvernement nous permettra d'optimiser notre programme clinique afin d'obtenir une approbation réglementaire pour la septicémie et le SRDA. Nous pourrons rapidement ajuster notre programme clinique en naviguant au travers des complexités réglementaires causés par la COVID-19. Puisque la septicémie et le SRDA sont des conditions pouvant entrainer la mort, Tetra s'attend à pouvoir jouir d'une révision réglementaire accélérée pour son médicament ARDS-003 indépendamment du taux de réussite des vaccins contre la COVID-19. »

À propos du marché mondial de la septicémie

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit la septicémie comme un dysfonctionnement multi-organe/multiviscéral potentiellement mortel causé par la réponse immunitaire à une infection. Lorsqu'elle n'est pas traitée correctement, la septicémie peut entraîner un choc septique, une défaillance de plusieurs organes et la mort.

Selon l'OMS, en 2017, 48,9 millions de cas de septicémie et 11 millions de décès liés à la septicémie ont été rapporté à l'échelle mondiale, soit environ 20% de tous les décès.

À propos du marché de la septicémie liée au cancer

L'hospitalisation pour cause d'infection est une complication courante chez les patients atteints de cancer. L'immunosuppression chez les patients cancéreux, résultant d'un traitement anticancéreux ou due au cancer lui-même, conduit à une infection sévère, qui est une cause fréquente de décès dans cette population. Plus d'une hospitalisation sur cinq pour septicémie est liée au cancer et est associée à 8,5% de tous les décès par cancer. De plus, le taux de réadmission 30 jours après l'hospitalisation est plus élevé après une admission pour septicémie liée au cancer (23,2%) qu'une admission pour septicémie non liée au cancer (20,1%). La septicémie et les réactions inflammatoires exagérées qui y sont associées ont également un impact pharmaco-économique sur les coûts des soins de santé des patients cancéreux².

À propos du marché de la septicémie liée aux traumatismes

Les traumatismes sont une cause majeure de décès en Amérique du Nord et sont responsables d'environ six millions de décès par an dans le monde³. Une lésion tissulaire associée à un traumatisme déclenche une réponse inflammatoire nécessaire à la guérison et à la défense contre les bactéries et les virus. De plus, les procédures opératoires favorisent une réponse pro-inflammatoire. Dans l'un ou l'autre cas, la réponse inflammatoire peut devenir exagérée, entraînant un Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique ou une septicémie et des complications septiques (telles que le Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu et le Syndrome de Défaillance Multiviscérale). 39,5% des décès survenus après un traumatisme surviennent à l'hôpital⁴. Malgré les soins de santé modernes actuels, l'incidence de la mortalité associée à la septicémie post-traumatique à l'hôpital touche entre 19,5% et 23% des patients avec traumatisme septique.

À propos de Tetra Bio-Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX:TBP.TO) (OTCQB:TBPMF), est un leader de l'industrie biopharmaceutique en matière de découverte et de développement de médicaments dérivés des cannabinoïdes. L'entreprise exploite un programme clinique approuvé par la FDA et Santé Canada visant à offrir aux patients et aux professionnels de la santé des médicaments et des traitements innovateurs. Notre approche scientifique fondée sur des preuves nous a permis de développer un pipeline de produits médicamenteux à base de cannabinoïdes pour une gamme de conditions médicales, y compris la douleur, l'inflammation et l'oncologie. Ayant placé le patient au cœur de sa mission, Tetra Bio-Pharma s'est engagée à fournir les données scientifiques et les données d'innocuité validées de façon rigoureuse tel que requises par les organismes de réglementation, les médecins et les compagnies d'assurances, afin d'assurer l'intégration de ses produits dans l'industrie biopharmaceutique existante.

Pour en savoir davantage, consultez le site: www.tetrabiopharma.com

La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué peuvent contenir de l'information prospective. Toutes les déclarations, autres que les données historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l'avis de la Compagnie et selon ses attentes, se produiront ou pourraient se produire (notamment les déclarations sur de possibles acquisitions et financements) sont des déclarations prospectives. Les expressions « peut », « vont », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », ou ces expressions à la négative ou d'autres variations sur ces expressions, et d'autres expressions analogues, indiquent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont hors du contrôle de la Compagnie ou impossible à prévoir, et sont susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats réels de la Compagnie et ceux présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comptent notamment, et sans limitation, l'incapacité de la Compagnie à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires, la concurrence, la réglementation et les coûts et délais prévus et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la Compagnie, y compris le succès de n'importe lequel de nos produits, l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun du processus réglementaire et les incertitudes liées à celui‑ci, le calendrier des essais cliniques, le moment et les conséquences des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques présentés dans le dossier d'information public de la Compagnie déposé auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence importante entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements différents de ceux prévus ou estimés. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

