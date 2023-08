Tetra Tech, Inc. est un fournisseur de services de conseil et d'ingénierie qui se concentre sur l'eau, l'environnement, les infrastructures durables, les énergies renouvelables et le développement international. Ses segments comprennent le groupe des services gouvernementaux (GSG) et le groupe des services commerciaux/internationaux (CIG). Son segment GSG fournit des services de conseil et d'ingénierie aux clients du gouvernement des États-Unis (U.S.) (fédéral, étatique et local) et aux agences de développement. GSG soutient le gouvernement américain, les agences civiles et de défense avec des services dans les domaines de l'eau, de l'environnement, des infrastructures durables, des technologies de l'information et de la gestion des catastrophes. Son segment CIG fournit des services de conseil et d'ingénierie à des clients commerciaux américains et à des clients internationaux comprenant des secteurs commerciaux et gouvernementaux. Le CIG soutient des clients commerciaux parmi les 500 premières entreprises du classement Fortune. Il fournit également un soutien en matière de cybersécurité des applications, d'ingénierie des systèmes, de gestion financière et de gestion des programmes pour plus de 30 programmes du gouvernement fédéral.

Secteur Services et équipements environnementaux