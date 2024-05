Tetra Tech, Inc. est un fournisseur mondial de services de conseil et d'ingénierie qui se concentre sur l'eau, l'environnement, les infrastructures durables, les énergies renouvelables et le développement international. L'entreprise est à la pointe de la science pour fournir des solutions à ses clients publics et privés. La société opère à travers ses deux segments : le groupe des services aux gouvernements (GSG) et le groupe des services commerciaux/internationaux (CIG). Le segment GSG fournit des services de conseil et d'ingénierie principalement à des clients du gouvernement des États-Unis et à des agences de développement dans le monde entier. Le segment CIG de la société fournit principalement des services de conseil et d'ingénierie à des clients commerciaux américains et à des clients internationaux qui comprennent à la fois des secteurs commerciaux et gouvernementaux. Le segment CIG fournit des infrastructures durables et des services environnementaux, d'ingénierie et de gestion de projet connexes à des clients commerciaux et à des administrations locales au Canada, en Asie-Pacifique, au Royaume-Uni, ainsi qu'au Brésil et au Chili.

Secteur Services et équipements environnementaux