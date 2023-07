TETRA Technologies, Inc. est une société de services et de solutions énergétiques. La société se concentre sur les fluides de complétion à base de brome, le chlorure de calcium, les solutions de gestion de l'eau, le flowback de fracturation et les services d'essais de puits de production. Les segments de la société comprennent la division Completion Fluids & Products et la division Water & Flowback Services. La division Completion Fluids & Products fabrique et commercialise des fluides de saumure claire (CBF), des additifs et des produits et services associés destinés à l'industrie pétrolière et gazière et utilisés pour le forage de puits, la complétion et les opérations de workover aux États-Unis et dans certains pays d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. La division Water & Flowback Services fournit une gamme de services de gestion de l'eau qui soutiennent la fracturation hydraulique dans les complétions de puits non conventionnels pour les opérateurs pétroliers et gaziers nationaux à terre. Ces services comprennent l'analyse de l'eau fraîche et de l'eau produite, le traitement et le recyclage, le mélange et la distribution, etc.