Tetragon Financial Group Limited est une société d'investissement à capital fixe de Guernesey. Ses actions sans droit de vote sont cotées sur Euronext à Amsterdam, un marché réglementé d'Euronext Amsterdam N.V., et sont également négociées sur le segment des fonds spécialisés du marché principal de la Bourse de Londres. Son gestionnaire d'investissement est Tetragon Financial Management LP.