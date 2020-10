Teva Canada : annonce la mise en marché d'Aermony RespiClickMC, un nouveau dispositif novateur dans le traitement de l'asthme bronchique

Aermony RespiClickMC (propionate de fluticasone en poudre pour inhalation) offert en trois options de dose

Teva Canada, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd., a annoncé aujourd’hui la mise en marché d’Aermony RespiClickMC, indiqué pour le traitement d’entretien à visée prophylactique de l’asthme bronchique sensible aux stéroïdes chez les patients âgés de 12 ans ou plus5 et présenté dans un inhalateur facile à utiliser.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201005005213/fr/

Teva Canada annonce la mise en marché d’Aermony RespiClickMC (propionate de fluticasone en poudre pour inhalation), un nouveau dispositif novateur dans le traitement de l’asthme bronchique

Aermony RespiClickMC (propionate de fluticasone en poudre pour inhalation) est conditionné dans un dispositif novateur conçu pour simplifier l’administration du médicament par inhalation et réduire le risque d’erreurs et de confusion pour le patient. Une des caractéristiques principales du dispositif est son capuchon novateur qui couple les étapes d’ouverture et d’activation – réduisant ainsi au minimum le risque d’erreurs de coordination de la part des patients. Un « clic » confirme que la dose est prête à être inhalée, ce qui contribue à accroître la confiance du patient vis-à-vis de sa dose et de son dispositif5.

« Les dispositifs jouent un rôle central dans la réussite du traitement antiasthmatique comme il ressort clairement des données probantes montrant le lien étroit qui existe entre les erreurs d’inhalation et la maîtrise sous-optimale de l’asthme1. Il est également logique de penser que la simplicité d’utilisation d’un dispositif puisse aussi réduire au minimum les erreurs pouvant mener à une maîtrise insuffisante de l’asthme, » affirme le Dr Anthony D’Urzo, médecin de famille et chercheur à l’Université de Toronto. « Aermony RespiClickMC présente des fonctionnalités conviviales et pratiques qui en font un complément utile dans l’arsenal thérapeutique offert aux patients qui ont besoin d’un traitement d’entretien par un médicament comme le propionate de fluticasone. »

« Nous avons le plaisir d’annoncer qu’Aermony RespiClickMC est maintenant offert au Canada. Grâce à cette technique novatrice d’administration du médicament, les pneumologues et les patients asthmatiques pourront expérimenter les caractéristiques d’administration simplifiées du dispositif RespiClickMC, » a déclaré Christine Poulin, directrice générale de Teva Canada. « Aermony RespiClickMC représente une expansion importante de notre gamme de produits destinés à la pneumologie, qui combine des médicaments d’origine et génériques. »

Le propionate de fluticasone, l’ingrédient actif d’Aermony RespiClickMC, a fait l’objet d’études approfondies dans le cadre d’essais cliniques, et est présent sur le marché canadien depuis 27 ans, soit depuis 19932. Aermony RespiClickMC arrivera sur le marché avec un avantage en matière de prix comparativement au propionate de fluticasone en poudre pour inhalation d’origine et il sera offert en trois doses :

55 mcg par inhalation

113 mcg par inhalation

232 mcg par inhalation

Les patients sous Aermony RespiClickMC s’administrent une inhalation deux fois par jour, à la même heure chaque jour, à environ 12 heures d’intervalle5.

À propos de l’asthme bronchique

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires qui cause des difficultés respiratoires3. Il s’agit d’une affection à vie, pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif et qui touche 3,8 millions de personnes au Canada3,4,6. Six personnes sur dix ne maîtrisent pas leur maladie6. Bien que son étiologie demeure inconnue, l’asthme n’est pas une maladie contagieuse et il semble que des facteurs héréditaires et environnementaux soient en cause6. Les crises sont souvent déclenchées par des éléments de l’environnement, comme les acariens, les animaux, le pollen et les infections virales, mais les déclencheurs sont différents pour chaque patient7. Une crise peut survenir de manière soudaine et menacer le pronostic vital8. Les inhalateurs sont la pierre angulaire du traitement, mais, malgré les bienfaits potentiels des traitements administrés par inhalation, les données probantes indiquent que de nombreux patients n’utilisent pas correctement leurs inhalateurs9. Le choix d’un dispositif d’inhalation peut donc jouer un rôle important dans le succès du traitement d’un patient.

À propos d’Aermony RespiClickMC

Aermony RespiClickMC est indiqué dans le traitement d’entretien à visée prophylactique de l’asthme bronchique sensible aux stéroïdes chez les patients âgés de 12 ans ou plus. Aermony RespiClickMC est offert en trois doses : 55 mcg, 113 mcg et 232 mcg par inhalation. Les patients doivent s’administrer une inhalation deux fois par jour, à la même heure chaque jour, à environ 12 heures d’intervalle.

Nous contribuons à améliorer la vie des Canadiens

Chez Teva, nous avons à cœur le bien-être des patients, des aidants et des communautés qui comptent sur nous. Nous venons en aide à 200 millions de personnes tous les jours, avec la promesse de les aider à améliorer la prise en charge de leur état de santé. Grâce à notre position de chef de file mondial dans le domaine des médicaments d’origine et génériques et à nos solutions novatrices destinées à nos partenaires de soins de santé, nous offrons une perspective unique sur la santé, autant ici au Canada qu’ailleurs dans le monde.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions de soins de santé abordables aux Canadiens depuis plus de 50 ans. La confiance qu’elle suscite s’est établie une ordonnance à la fois, si bien que maintenant, 217 00010 ordonnances sont exécutées chaque jour pour ses produits. Teva Canada, auparavant connue sous le nom de Novopharm Limitée, se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d’origine possède une gamme de produits innovants dans plusieurs classes thérapeutiques. Teva Canada emploie plus de 900 professionnels, a généré des ventes de près de 1,3 milliard10 en 2019 et commercialise plus de 385 produits offerts sous forme de 1 000 UGS10 au Canada. Elle est une fière filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tevacanada.com.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) met au point et fabrique des médicaments en vue d’améliorer la vie des gens depuis plus d’un siècle. Elle est un chef de file mondial dans le domaine des médicaments génériques et spécialisés, avec un portefeuille regroupant plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes dans le monde prennent un médicament de Teva tous les jours, grâce à l’une des chaînes logistiques les plus grandes et les plus complexes de l’industrie pharmaceutique. En plus d’avoir une présence établie dans le domaine des médicaments génériques, Teva mène d’importantes activités novatrices de recherche et d’exploitation pour soutenir la croissance de son portefeuille de médicaments spécialisés et de produits biopharmaceutiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tevapharm.com.

UGS : unité de gestion des stocks

