Teva Canada : amplifie son engagement envers les aidants canadiens et présente de nouvelles ressources pour soutenir et améliorer la santé mentale des aidants

Le 6 avril 2021 – Journées nationale des proches aidants – AUJOURD’HUI À 12 h 00 HAE

En plus de continuer à accroître son engagement envers les aidants par l’intermédiaire du programme Une pharmacie à l'écoute des aidants et reconnaissant le lourd fardeau que la COVID-19 a imposé à la communauté des aidants au cours de la dernière année, Teva Canada présente aujourd’hui de nouvelles ressources et de nouveaux programmes pour soutenir les aidants, qui sont nombreux à vivre des problèmes de santé mentale.

Annoncé lors de la Journée nationale des proches aidants, l’ajout de ressources vise à soutenir les 8 millions d’aidants au Canada et à reconnaître le rôle important qu’ils jouent en prodiguant des soins non rémunérés à une membre de la famille ou un ami atteint d’un trouble physique, d’un déficit cognitif ou d’un problème de santé mentale.

« Depuis un an, l’incertitude et l’isolement continus causés par la pandémie ont bouleversé toutes nos habitudes et rendu les aidants particulièrement vulnérables aux problèmes de santé mentale, alors qu’ils assument davantage de responsabilités afin de protéger leurs êtres chers. Les aidants n’ont jamais eu autant besoin d’outils et de ressources », affirme Christine Poulin, directrice générale de Teva Canada. « Confrontés à leur propre stress en tant que travailleurs de première ligne, les pharmaciens continuent de maintenir un lien essentiel avec les aidants en les repérant et en apportant leur aide à ceux qui se sentent dépassés et qui éprouvent des difficultés. Grâce à l’ajout d’outils dans le cadre du programme Une pharmacie à l’écoute des aidants, les pharmaciens pourront aider les aidants à mieux surmonter les défis que pose la prestation de soins aux personnes atteintes d’une maladie chronique et à mettre à profit leur propre résilience. »

Selon une enquête1 récente de Teva, 43 pour cent des habitants de la planète se considèrent comme des aidants, mais le quart d’entre eux (24 pour cent) ne reçoivent pas assez de soutien pour bien s’occuper de la personne sous leurs soins. Qui plus est, 22 pour cent des répondants ont dit avoir dû changer leur routine quotidienne après avoir commencé à prendre soin d’un proche, tandis que 32 pour cent d’entre eux ont dit que les soins prodigués à leur proche leur imposaient un lourd fardeau émotionnel. De plus, selon un rapport de Statistique Canada publié en novembre 2020, les aidants âgés ont signalé que plusieurs de leurs besoins à titre d’aidant étaient non satisfaits, 33 pour cent d’entre eux indiquant qu’ils voudraient obtenir des renseignements et des conseils et 29 pour cent, de l’aide de professionnels de la santé2.

Renforcer sa résilience avec l’accompagnateur en développement personnel Robert Pardi

En cette Journée nationale des proches aidants, Teva Canada est ravie de s’associer à Huddol (le plus vaste réseau de soutien des proches aidants en ligne au Canada, qui met ceux-ci en contact avec des experts et d’autres aidants comme eux) pour offrir un cours virtuel en direct – aujourd’hui à 12 h 00 HAE – qui sera animé par Robert Pardi, un mentor de Journeys et ancien proche aidant. Il présentera son programme de cheminement personnel en 7 jours Moving Positively Through Change: Resilience Awakens. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette séance en direct par l’intermédiaire d’Eventbrite au : TevaCanada.com

Robert Pardi, un ancien banquier d’affaires qui a été le proche aidant de son épouse pendant 11 ans avant que celle-ci ne succombe au cancer du sein en 2009, a choisi de s’ouvrir au changement et de réorienter son parcours de vie afin de devenir un accompagnateur personnel pour les aidants. Aujourd’hui, dans le but d’outiller les aidants, il partage sa philosophie en expliquant comment mettre à profit notre résilience et confronter les difficultés pour ainsi profiter de la vie et non laisser celle-ci profiter de nous.

« La résilience est une aptitude qui sommeille en de nombreuses personnes, mais que nous possédons tous, dit-il. Nous avons en nous la capacité de confronter le changement et de nous y adapter de manière positive. Il est particulièrement important que les aidants puissent élargir leur perspective de leur situation et voir les occasions offertes par leur rôle, et pas nécessairement les pertes ou les changements que subit leur être cher ou les circonstances. »

Obtenez gratuitement 30 jours d’accès illimité

À compter du mois d’avril, Teva Canada offre un accès illimité de 30 jours à la NOUVELLE appli Journeys de Huddol, qui comprend le cheminement guidé en 7 jours de Robert Pardi, Moving Positively Through Change: Resilience Awakens. Chaque séance d’une demi-heure aide les participants à explorer les émotions et les conflits internes qu’ils vivent en tant qu’aidants et leur fournit des outils et des renseignements afin de les aider à mieux s’adapter à leur nouvelle réalité et à trouver plus de sens à leur vie.

« La pandémie nous a rappelé que la vie est fragile, particulièrement lorsqu’une vie dépend de nous et que nous prenons soin d’un membre de la famille ou d’un ami vulnérable. Avec l’appli Journeys de Huddol, nous sommes en train de créer un espace numérique pour donner aux aidants les moyens de surmonter l’adversité – une ordonnance pour opérer une transformation humaine », a dit Mark Stolow, le PDG de Huddol.

Pour profiter de l’essai gratuit de 30 jours commandité par Teva Canada à l’appli Journeys de Huddol et au programme de cheminement Moving Positively Through Change: Resilience Awakens, rendez-vous au : journeys.huddol.com/teva-cares

Face au quotidien – les paroles les plus percutantes

Le NOUVEAU site Web Face au quotidien de Teva Canada offre des articles rédigés par de vraies personnes qui vivent avec une ou plusieurs maladies chroniques. Les histoires qu’elles partagent sont inspirantes et procurent de l’information et des perspectives qui reposent sur des expériences vécues. Leurs conseils sont particulièrement pertinents et inspirants pour les patients et leurs aidants, car les paroles les plus percutantes sont celles de personnes ayant vécu la même chose que soi.

Grâce aux perspectives et aux recommandations de plus de 35 contributeurs vivant avec une maladie chronique, les gens peuvent explorer une variété d’articles, de vidéos et de balados traitant d’un éventail de sujets, dont les suivants : anxiété, asthme, cancer, maladies cardiovasculaires, proches aidants, MPOC, dépression, migraine et sclérose en plaques. Les témoignages sont vérifiés par des experts médicaux avant leur publication et offrent les perspectives uniques de patients du monde entier. De nouveaux articles sont publiés chaque mois.

« Les histoires vécues ont beaucoup de valeur et sont une source d’empathie pour ceux qui les lisent, que ce soit pour obtenir du réconfort et de la compréhension ou des conseils et des trucs pratiques pour vivre avec une maladie », affirme Lori Mann, directrice adjointe des Communications commerciales à Teva Canada. « Face au quotidien procure aux patients et à leurs aidants un sentiment de solidarité et du réconfort, car ils peuvent s’identifier aux expériences de personnes qui ont réellement vécu la même chose qu’eux et en tirer des enseignements. »

Le contenu de Face au quotidien est non promotionnel. On n’y fait aucune mention de traitement ni de classe de médicaments. Les témoignages sont vérifiés par des experts médicaux avant leur publication et offrent les perspectives uniques de patients du monde entier. Avec le lancement au Canada, le contenu de Face au quotidien est maintenant offert dans 12 marchés (dans 11 langues). Bien qu’il soit possible que certains détails ne s’appliquent pas au système de soins de santé canadien, les expériences, les sentiments et les perspectives des collaborateurs demeurent pertinents et universels, peu importe où vous vivez.

Explorez le site Face au quotidien : TevaCanada.com/Face-au-quotidien

Visionnez la vidéo inspirante Notes of Hope, qui nous rappelle le pouvoir de l’expérience commune : TevaCanada.com

À propos du programme Une pharmacie à l’écoute des aidants de Teva Canada

En 2019, Teva Canada a lancé une Une pharmacie à l’écoute des aidants – un programme national qui appuie les aidants grâce à des outils et des ressources en ligne et qui outille les pharmaciens afin qu’ils puissent repérer les aidants et établir un contact avec eux.

Ce programme comprend :

D’autres ressources sont offertes, y compris des témoignages vidéo émotionnels d’aidants et une série de balados sur la vie avec le cancer.

L’ensemble des ressources téléchargeables destinées aux aidants de Teva Canada sont accessibles à : TevaCanada.com/Aidants

À propos de Teva Canada

Teva Canada, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions en soins de santé à prix abordable aux Canadiens depuis plus de 50 ans et continue de gagner leur confiance une ordonnance à la fois, ses produits servant aujourd’hui à remplir plus de 192 0003 ordonnances par jour, ce qui représente le fait qu’une ordonnance sur huit est exécutée avec un produit de Teva au Canada4. Autrefois connue sous le nom de Novopharm Limitée, Teva Canada se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d’origine possède une gamme de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques dans plusieurs classes thérapeutiques comme le système nerveux central, (SNC), la fonction respiratoire, l’oncologie et la rhumatologie. L’engagement pris par Teva d’aider les Canadiens à mieux profiter de la vie s’étend à notre programme de soutien aux aidants – qui met à leur disposition des outils et des ressources pour faciliter leur cheminement dans l’univers des soins. Teva Canada emploie plus de 900 professionnels, a enregistré un chiffre d’affaires de près de 1,1 milliard5 de dollars en 2020 et commercialise plus de 3606 produits, qui sont offerts sous forme de 840 UGS4 au Canada. Nous nous enorgueillissons d’être une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevacanada.com.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE: TEVA) met au point et fabrique des médicaments qui améliorent la vie des gens depuis plus d’un siècle. Avec un portefeuille qui compte plus de 3 500 produits dans presque toutes les classes thérapeutiques, nous sommes un chef de file mondial des médicaments génériques et des médicaments d’origine. À peu près 200 millions de personnes prennent un médicament de Teva dans le monde entier chaque jour et sont servies par une des chaînes d’approvisionnement les plus importantes et les plus complexes dans l’industrie pharmaceutique. Avec une présence établie dans le secteur des médicaments génériques, nous disposons de ressources de recherche et d’exploitation innovantes considérables à l’appui de notre portefeuille croissant de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevapharm.com.

