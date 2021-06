Teva Pharmaceutical Industries : De nouvelles données étayant le profil d'innocuité et d'efficacité d'AJOVY® (frémanezumab) partagées lors du 7e congrès de l'Académie européenne de neurologie

Une nouvelle analyse présentée par Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) sur l’administration d’AJOVY® (frémanezumab) en injection pour le traitement préventif de la migraine, indique à la communauté neurologique européenne que le médicament a un profil d'innocuité positif en relation avec le risque d’événements cardiovasculaires.

Les données, tirées d’une analyse de trois études de Phase 3 sur le frémanezumab publiées et présentées à l’occasion du 7e congrès de l’Académie européenne de neurologie (AEN), ont montré des modifications minimales de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle chez les patients étudiés pendant une durée de 12 semaines.1

« En tant qu’inhibiteur du PRGC, le frémanezumab a démontré qu’il offrait une protection contre la migraine chez les patients appropriés, et nous restons concentrés sur l'évaluation continue du profil d'innocuité de cette thérapie, en particulier en relation avec les problèmes cardiaques car on pense que le PRGC lui-même fait office de ‘protection’ durant une ischémie cardiovasculaire et d’autres événements », a déclaré le Dr Joshua M. Cohen, directeur principal et responsable mondial de l’unité thérapeutique Migraines et céphalées chez Teva.

« Ces nouvelles données offrent à la communauté neurologique prescriptrice plus de confiance et davantage de garanties que tout risque CV associé à l’utilisation du frémanezumab est minimal, en particulier en relation avec des problèmes préoccupants comme l’hypertension. »

Les données ont été obtenues suite à une analyse combinée des essais cliniques de Phase 3 HALO EM (migraine épisodique), HALO CM (migraine chronique) et FOCUS, qui ont été conçus pour évaluer le (frémanezumab) dans le traitement préventif de la migraine chez l’adulte. Il s’agit des premières données suggérant que les modifications de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle ne sont pas affectées par l’action d’un quelconque inhibiteur du peptide relié au gène de la calcitonine (PRGC) lorsqu’il est utilisé à sa dose recommandée.

Le frémanezumab, un anticorps monoclonal entièrement humanisé (IgG2Δa), cible de manière sélective le ligand du PRGC.1 Les effets potentiels de l’inhibition du PRGC sont importants pour les patients car ce peptide a été décrit comme ayant un rôle cardioprotecteur, en particulier pendant les événements ischémiques, et l’on sait très bien que les patients migraineux présentent un risque potentiellement plus élevé d'accident vasculaire cérébral et d’infarctus du myocarde.2

Dans le cadre des études de Phase 3, 1 897 patients ont reçu du frémanezumab (tous les trois mois, n=943 ; tous les mois, n=954) et 945 ont reçu un placebo. À la fin des 12 semaines de traitement en double aveugle, les augmentations moyennes par rapport à la valeur initiale de la fréquence cardiaque (mesurée en battements par minute) ont été minimales, tout comme l’ont été celles de la tension artérielle systolique et de la tension artérielle diastolique pour les études sur la population. Aucune de ces modifications n’a été considérée comme cliniquement significative.1

« Le congrès de l’AEN est l’une des plus importantes rencontres annuelles pour les professionnels investis dans l’amélioration permanente de la pratique clinique en neurologie », a affirmé le Dr Cohen.

« Teva se réjouit de poursuivre son étroite collaboration avec l’Académie et est heureuse de disposer de cette importante plateforme pour apporter un nouvel éclairage sur le profil cardiovasculaire du frémanezumab et fournir aux neurologues davantage de preuves et de confiance dans son utilisation en tant qu’important traitement anti-migraine. »

Les données supplémentaires présentées confirment que la plupart des effets indésirables surviennent dans le premier mois de traitement et qu’ils sont plus fréquents dans le membre que dans la région abdominale

D’autres données provenant de l’analyse combinée des essais HALO EM, HALO CM et FOCUS pourraient améliorer les conseils donnés par les prescripteurs aux patients concernant la gestion de problèmes potentiels aux sites d’injection.

Les effets indésirables au site d’injection se sont révélés être plus fréquents dans le premier mois suivant le début du traitement et, lors d’une prise mensuelle ou trimestrielle, ils se sont révélés être plus fréquents dans un membre plutôt que dans l’abdomen.

« La plupart des traitements injectables présentent un risque d’effets indésirables au site d’injection, et nos données fournissent des conseils utiles susceptibles d’indiquer que les injections abdominales pourraient être un choix préférable pour les patients, un endroit du corps où moins d’événements ont été détectés que lors d’une injection dans un membre. Cela pourrait être considéré comme une considération relativement modeste dans le contexte d’une évaluation du profil général d’efficacité et d’innocuité, mais c’est une considération importante pour les personnes à qui l’on a prescrit le médicament », a expliqué le Dr Cohen.

Cette analyse combinée comprenait 2 842 patients. Dans les groupes frémanezumab à administration trimestrielle (n=943), frémanezumab à administration mensuelle (n=954) et placebo (n=945), des EI au site d’injection ont été signalés chez 37 %, 37 % et 31 % des patients respectivement, principalement des douleurs (22 %, 20 % et 20 %), des durcissements (15 %, 18 % et 13 %) et des érythèmes (16 %, 15 % et 12 %). Ces EI étaient plus fréquents dans le mois suivant le début du traitement étudié. Dans les groupes frémanezumab à administration trimestrielle, frémanezumab à administration mensuelle et placebo, les EI au site d’injection ont été plus fréquents dans le membre que dans l’abdomen.3

Accéder aux présentations du congrès 2021 de l’AEN

Les présentations électroniques partagées par Teva au congrès 2021 de l’AEN sont accessibles aux professionnels de santé via le site Internet de la conférence de l’AEN et disponibles sur demande pour les membres de l’AEN.

Il est possible d’accéder à des ressources additionnelles sur la migraine, dont des articles, des résumés de publications, des podcasts et des webinaires, sur Neurologybytes, une plateforme publiée par Teva pour aider les neurologues à accéder rapidement à du contenu condensé sur les derniers développements de la recherche et les perspectives de soins cliniques dans le monde de la migraine et de la sclérose en plaques (SEP).

Pour l’Europe, les informations sur AJOVY® de l'Agence européenne des médicaments (EMA) sont disponibles ici.

