Teva Pharmaceutical Industries : reçoit l'autorisation de mise sur le marché de l'UE pour Seffalair® Spiromax® et BroPair® Spiromax® (xinafoate de salmétérol / propionate de fluticasone)

Teva Pharmaceuticals Europe annonce avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché de l'UE pour Seffalair Spiromax et son homologue BroPair Spiromax (xinafoate de salmétérol/propionate de fluticasone, en doses de 12,75/100 et 12,75/202 microgrammes) comme traitement d'entretien de l'asthme chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. Les premiers lancements sont prévus au Portugal, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni.

Présentation de Seffalair Spiromax et BroPair Spiromax

Le lancement de Seffalair Spiromax et de BroPair Spiromax vient élargir la gamme de produits respiratoires de Teva et offre aux professionnels de la santé une alternative pour traiter les personnes souffrant d'asthme. Depuis le lancement de DuoResp® Spiromax® (budésonide/formotérol), l'inhalateur Spiromax® a été favorablement accueilli par les professionnels de santé et les patients.1,2

La technique d'inhalation et le respect du traitement sont des facteurs clés pour améliorer les résultats des patients asthmatiques, dont le nombre est estimé à 28 millions dans l'UE.3,4

"Nous nous réjouissons de l'approbation européenne de Seffalair Spiromax et BroPair Spiromax, dans la mesure où un objectif important de notre gamme de produits respiratoires est d'apporter de nouvelles options de traitement aux professionnels de santé qui soutiennent les personnes vivant avec des affections de longue durée telles que l'asthme", déclare Paul Blonk, responsable de Teva Respiratory Europe. "Nous voulons offrir aux patients les moyens de gérer efficacement leur maladie grâce aux médicaments que nous proposons, tout en offrant des traitements rentables aux systèmes de santé."

À propos de Seffalair Spiromax et BroPair Spiromax (xinafoate de salmétérol / propionate de fluticasone)

Seffalair Spiromax et BroPair Spiromax sont indiqués en traitement continu de l'asthme chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans, insuffisamment contrôlés par les corticostéroïdes et les bronchodilatateurs β2 agonistes à courte durée d'action inhalés "au besoin".

À propos de Teva Respiratory

Teva Respiratory développe et propose des traitements de haute qualité pour les maladies respiratoires, notamment l'asthme, la MPOC et la mucoviscidose. Le portefeuille de Teva Respiratory se concentre sur l'optimisation des traitements respiratoires pour les patients et les prestataires de soins de santé par le développement de nouveaux systèmes d'administration et de thérapies qui contribuent à répondre à des besoins non satisfaits. Le portefeuille de Teva Respiratory et son programme d'essais cliniques sont basés sur des molécules médicamenteuses administrées dans des formulations exclusives de poudre sèche et des technologies de dispositifs actionnés par la respiration, ainsi que sur un traitement biologique ciblé pour l'asthme sévère. À travers la recherche et le développement clinique, Teva Respiratory s'efforce continuellement d'élargir, de renforcer et de développer son portefeuille de traitements afin d'avoir un impact positif sur la vie de millions de patients souffrant de maladies respiratoires.

À propos de Teva

Teva Pharmaceuticals Europe rend plus accessibles les médicaments qui sauvent et améliorent la vie de millions de personnes dans le monde. Nous nous concentrons sur les traitements contre la migraine, les affections du système nerveux central, y compris la douleur, ainsi que les affections respiratoires comme l'asthme et la MPOC, et nous disposons d'un portefeuille en oncologie. Notre mission est d'être un leader mondial dans le domaine des génériques et des produits biopharmaceutiques pour améliorer la vie des patients dans le monde entier.

Forts d'un héritage de plus d'un siècle, nous sommes présents sur le marché des génériques, des spécialités, des médicaments en vente libre (OTC) et des actifs pharmaceutiques (API). Avec une fonction de R&D entièrement intégrée, une base opérationnelle solide, une infrastructure et une échelle mondiales, nous investissons des millions de dollars pour aider nos scientifiques à trouver la nouvelle avancée.

Nous nous efforçons d'agir de manière responsable sur le plan social et environnemental. Basés en Israël, avec des sites de production et de recherche dans le monde entier, nous employons 40 000 professionnels qui s'engagent à améliorer la vie de millions de patients. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.tevapharm.com.

