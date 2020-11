Teva : l'UE a infligé une amende de 30 ME

La Commission européenne a infligé des amendes de 60,5 millions d'euros aux entreprises pharmaceutiques Teva et Cephalon.



Les amendes infligées par la Commission à Teva et à Cephalon s'élèvent à 30 millions d'euros et 30.5 millions d'euros, respectivement, soit un montant total de 60,5 millions d'euros.



Elle a estimé que ' les deux groupes se sont mis d'accord pour retarder l'entrée sur le marché d'une version générique moins chère du médicament de Cephalon traitant les troubles du sommeil, le modafinil, après l'expiration des principaux brevets de Cephalon '.



' L'accord a violé les règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante et a causé un préjudice considérable aux patients et aux systèmes de soins de santé de l'UE en maintenant les prix élevés pour le modafinil ' rajoute la Commission européenne.



