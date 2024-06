Tevogen Bio Holdings Inc. est une société d'immunothérapie spécialisée en phase clinique. La société exploite les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ (CTL CD8+) pour développer des thérapies de précision à base de cellules T non modifiées génétiquement pour le traitement des maladies infectieuses, des cancers et des troubles neurologiques, dans le but de répondre aux besoins non satisfaits des populations de patients. Son premier produit candidat, le TVGN 489, est une thérapie cellulaire T CD8+ cytotoxique allogénique prête à l'emploi, conçue pour combler une lacune critique dans les solutions thérapeutiques COVID-19 pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées à haut risque, avec des applications potentielles à la fois dans le traitement et la prévention du COVID long. Outre le TVGN 489, la société a plusieurs produits candidats en phase initiale de développement. La société développe des CTL spécifiques du virus d'Epstein-Barr (EBV) pour une utilisation potentielle dans la sclérose en plaques (MS) et les lymphomes associés à l'EBV. Le TVGN 601 est développé pour la sclérose en plaques et le TVGN 930 pour les lymphomes associés à l'EBV.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale